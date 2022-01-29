5 возмутительных вещей, которые учителям пришлось конфисковать у детей во время урока

Пользователь Reddit GlytchedTTV попросил учителей рассказать, какие самые странные или опасные вещи приносили их подопечные в школу. Ниже — пять вариантов, как испортить настроение педагогам и вообще всем вокруг.

Напалм

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"Я преподавала в весьма интересной школе, ученики которой любили понюхать газ, но из-за того, что его было очень сложно носить с собой, а тем более прятать, они научились делать напалм и просто носили его в сумках. Мне пришлось оцепить всю школу и использовать костюм химзащиты, чтобы избавиться от пакета", — Billy-tee.

Фильмы 18+

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"Я не учитель, но работаю водителем школьного автобуса. Буквально несколько лет назад мне пришлось забрать у пятиклассника его мобильный телефон... В основном из-за того, что он показывал на нём хардкор-порно первоклашкам. Тогда руководство школы получило очень много звонков от родителей…" — MrJoyless.

Арбалет и фазан

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"Я работала в школе-интернате, и однажды мне пришлось изъять настоящий боевой арбалет у 17-летнего ученика. Кстати говоря, он же однажды принёс фазана, которого сам подстрелил в имении своего отца. Он планировал ощипать тушку прямо в школьном туалете", — whitewidow33B.

Пистолет

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"Моя мама проработала в школе всю жизнь, но один случай она помнит до сих пор. В одном из её классов была девочка, над которой всё время издевался одноклассник. Так вот, однажды по совету папы она принесла настоящий пистолет в класс, чтобы запугать того пацана. Никто не знал, был он заряжен или нет, но шум поднялся просто ужасный. Тот парень больше никогда к ней не приближался", — magnacartwheel.

Футболки

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