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5 возмутительных вещей, которые учителям пришлось конфисковать у детей во время урока

Работа педагога — далеко не самая лёгкая. Не помогают этому и дети, которые умудряются проносить в школу различную "контрабанду". И Лайф собрал пять самых странных историй из первых уст.

29 января, 09:45

Фото © Shutterstock

Пользователь Reddit GlytchedTTV попросил учителей рассказать, какие самые странные или опасные вещи приносили их подопечные в школу. Ниже — пять вариантов, как испортить настроение педагогам и вообще всем вокруг.

Напалм

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я преподавала в весьма интересной школе, ученики которой любили понюхать газ, но из-за того, что его было очень сложно носить с собой, а тем более прятать, они научились делать напалм и просто носили его в сумках. Мне пришлось оцепить всю школу и использовать костюм химзащиты, чтобы избавиться от пакета", Billy-tee.

Фильмы 18+

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я не учитель, но работаю водителем школьного автобуса. Буквально несколько лет назад мне пришлось забрать у пятиклассника его мобильный телефон... В основном из-за того, что он показывал на нём хардкор-порно первоклашкам. Тогда руководство школы получило очень много звонков от родителей…" MrJoyless.

Арбалет и фазан

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я работала в школе-интернате, и однажды мне пришлось изъять настоящий боевой арбалет у 17-летнего ученика. Кстати говоря, он же однажды принёс фазана, которого сам подстрелил в имении своего отца. Он планировал ощипать тушку прямо в школьном туалете", whitewidow33B.

Пистолет

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Моя мама проработала в школе всю жизнь, но один случай она помнит до сих пор. В одном из её классов была девочка, над которой всё время издевался одноклассник. Так вот, однажды по совету папы она принесла настоящий пистолет в класс, чтобы запугать того пацана. Никто не знал, был он заряжен или нет, но шум поднялся просто ужасный. Тот парень больше никогда к ней не приближался", — magnacartwheel.

Футболки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я никогда ничего не конфисковала, но во время работы воспитательницей детского сада в Китае я видела, как дети четырёх-шести лет приходили в абсолютно омерзительных футболках и панамках с надписями вроде "Я курю *** и сплю с ***" или "Я не гей, но двадцать баксов — это двадцать баксов". Хотелось подарить им нормальную одежду", CrimbusIsOver.

5 невероятно глупых вещей, в которые все верили, пока были детьми

5 невероятно глупых вещей, в которые все верили, пока были детьми

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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