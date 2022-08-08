За что "советский Ален Делон" Николай Рыбников невзлюбил Румянцеву и Дружинину В премьерный год картину посмотрело 38 миллионов человек, но никто, кроме создателей "Девчат", не знал, какие страсти кипели на съёмочной площадке. 73414 73414 Надежда Румянцева в роли Тоси Кислицыной © Кадр из фильма "Девчата", Юрий Чулюкин, Борис Бедный / Kinopoisk.ru

Трудности с выбором актрисы

Символично, что действие "Девчат" разворачивается на фоне сибирских морозов, а на самом деле сцены снимали жарким летом. Как декорации отличались от реальной жизни, так и отношения между актёрами разнились с советской кинематографической идиллией. Началось всё с того, что на роль главной героини, поварихи Тоси, претендовала супруга режиссёра Юрия Чулюкина Наталья Кустинская. Годы спустя Румянцева вспоминала:

— Наталья Кустинская хотела играть в большинстве его фильмов, даже настаивала, чтобы он отказался от "Девчат", если ей нельзя будет там сниматься.

Киноактриса Кустинская Наталья Николаевна и заслуженная артистка РСФСР Надежда Васильевна Румянцева. Фото © ТАСС / Б. Виленкина и Г. Тер-Ованесова / Владимир Савостьянов, Евгений Кассин

В 1957 году начинающий режиссёр Юрий Чулюкин, когда боролся за внимание прелестной блондинки Наташи, "советской Брижит Бардо", предложил девушке не только руку и сердце, но и роли во всех его последующих фильмах. В случае с "Девчатами" случился конфликт между профессиональным и личным: Чулюкин видел в роли Тоси только Румянцеву, но, чтобы избежать скандала, обещал супруге, что "подсуетится". Когда Кустинская узнала, что на главную роль всё же утверждена Румянцева, она была в ярости.

— А Юра хоть и обманул, вины не чувствовал: "Мне нужна жена, а не актриса номер один", — вспоминала Кустинская, когда страсти улеглись.

Юрий Чулюкин, чтобы снять с себя часть ответственности, сказал жене, что это решение худсовета Госкино. Наталью они назвали "слишком красивой для этой роли и неубедительной в роли сиротки". Это не слишком помогло: в семье режиссёра и актрисы наступило похолодание, а за ним последовал развод.

Актриса Наталья Кустинская и режиссёр Юрий Чулюкин. Кадр из видео © YouTube / Телеканал "Культура". "Острова. Юрий Чулюкин"

Диктатура на съёмочной площадке

При выборе партнёра Румянцевой тоже кипели страсти. На роль главного лесоруба посёлка Ильи Ковригина пробовались Вячеслав Шалевич, звезда "Карнавальной ночи" Юрий Белов, "голос Остапа Бендера" Юрий Саранцев. Худсовет настаивал на кандидатуре Владимира Трещалова — Сидора Лютого из "Неуловимых мстителей" и друга юности Владимира Высоцкого. И вдруг утвердили Николая Рыбникова. Как известно, слово худсовета играет решающую роль, поэтому у случившегося далее есть две версии.

По одной — кто-то из членов комиссии предложил Николая Рыбникова, секс-символа своего времени. После выхода "Весны на Заречной улице" и "Высоты" его знали и любили по всему Советскому Союзу. Возможно, худсовет решил, что партнёром главной героини должна стать суперзвезда, которая "поднимет рейтинг". По другой версии, Рыбников, которому безумно нравилась повесть Бориса Бедного, по которой написали сценарий "Девчат", был готов на любой подвиг, чтобы эта роль досталась ему. Чтобы выглядеть моложе, он сбросил 20 килограммов за экстремально короткий срок.

Николай Рыбников в роли Ильи и Надежда Румянцева в роли Тоси © Кадр из фильма "Девчата", Юрий Чулюкин, Борис Бедный / Kinopoisk.ru

Получив роль Ковригина, Рыбников предложил на роль красотки-телефонистки Анфисы, антагониста Тоси, свою жену Аллу Ларионову. Его не смущало то, что худсовет уже утвердил Светлану Дружинину, будущего режиссёра сериала "Гардемарины, вперёд". Рыбников требовал заменить Дружинину своей любимой супругой, а когда ему в просьбе отказали, возненавидел "конкурентку".

"Девчата" — непростой фильм

Недавно Дружинина вспоминала в своём инстаграме : "Зрителям полюбилась моя Анфиска из "Девчат", а я вспоминаю картину с болью. Снималась в атмосфере недоброжелательности, которую создавал исполнитель главной роли Николай Рыбников".

Сам Николай Рыбников в своих интервью винил во всём режиссёра: "Он мне пообещал, что я буду сниматься с женой, а потом поставил Дружинину на эту роль". Об этом он рассказал "Советскому экрану" ещё в 60-х, но тогда подробности из жизни звёзд считались слишком скандальной для прессы информацией, и дошли они до читателя лишь в перестройку. Как и детали "второго акта Мерлезонского балета" под названием "Страсти вокруг Дружининой".

Заговор против Ланового

Светлана Дружинина — человек необычной судьбы. Экс-балерина, из-за травмы покинувшая сцену Большого театра, которая быстро переключилась на кинокарьеру. Однокурсница Леонида Куравлёва и Михаила Чиаурели, создавшего классический образ Сталина в "Падении Берлина", считается одной из главных находок фильма — её Анфиса вышла яркой и харизматичной. Но за это пришлось сполна заплатить. Сначала она боролась за эту роль с Кларой Лучко и Руфиной Нифонтовой. Чулюкин, чтобы загладить вину перед Кустинской, пролетевшей с ролью Тоси, составил ей протекцию на роль Анфисы, но вскоре был послан куда подальше самой Кустинской.

Актриса Светлана Дружинина. © Кадр из фильма "Девчата", Юрий Чулюкин, Борис Бедный / Kinopoisk.ru

После того как Дружинину всё же утвердили, была отснята часть материала с ней. На предварительном просмотре комиссия заартачилась: "Неубедительно! Как Илья Ковригин, первый парень в леспромхозе, мог уйти от такой красотки, как Анфиса, к этой "низкорослой шебутной поварихе" Тосе. Да ни один советский мужик не поверит. Переборщили вы, товарищ режиссёр, с красотой данного персонажа. Дружинину срочно заменить!"

Но, скорее всего, дело было не в красоте, а в подковёрных играх. К тому времени сестра Василия Ланового Валентина получила диплом ВГИКа и только начинала свою кинокарьеру. Ею худсовет и предложил заменить Светлану Дружинину. По мнению Румянцевой, Макаровой и Люсьены Овчинниковой, сыгравшей Катю, Валя Лановая не подходила на роль чуть более чем полностью. Чулюкин только разводил руками: "А что я могу сделать? Худсовет решает".

Если до этого актрисы спорили по поводу и без повода, тут они оказались единодушны. Нина Меньшикова возглавила спецоперацию "по спасению Светланы Дружининой". История умалчивает подробности, но, похоже, девушки создали невыносимую для Валентины Лановой атмосферу, и она провалилась на пробах. По другой версии, дело спас режиссёр Юлий Райзман, предложивший просто вырезать все крупные планы со Светланой Дружининой. Дескать, так она не будет столь эффектно смотреться — и контраст между ней и Румянцевой малость смягчится. К тому же он сказал, что выкидывать столько уже отснятой плёнки — разбазаривание социалистического имущества. Возможно, сыграл роль тот факт, что Райзман был лауреатом шести сталинских премий.

Обида киношника

Несмотря на трудности съёмок и регулярные скандалы, в один прекрасный день режиссёр объявил об окончании съёмок. Комиссия отсмотрела материал и признала "Девчат" неудачей. Дескать, картина мелкая и слишком бытовая для советского зрителя. Фильму присвоили третью категорию. Спасла "Девчат" народная любовь: только в первый год на неё сходили 38 миллионов человек. Кстати, Инна Макарова — единственная из "девчат", кто не пришёл на премьеру. При монтаже были вырезаны очень важные для неё сцены, и этого она простить не смогла.

Фильм объездил множество кинофестивалей, высекая искры из сердец и слёзы умиления из глаз зарубежных зрителей. На кинофестивале Мар-дель-Плата в Аргентине Надежду Румянцеву наградили призом за лучшую женскую роль. Лучшую мужскую тогда получил Пол Ньюман. Румянцеву американцы называли "Чарли Чаплиным в юбке", а итальянцы сравнивали с музой Федерико Феллини Джульеттой Мазиной, героиней нетленки "Ночи Кабирии". В конце 90-х, несмотря на то что эта история оказалась для неё болезненной, Светлана Дружинина собиралась снять продолжение "Девчат", но проект не был реализован.

Авторы Евгений Жуков