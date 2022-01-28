Три либретто для Золушки: Как простая уборщица из Москвы стала звездой мировой оперы

В новом выпуске проекта "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк взяла интервью у "золушки" российской оперы Светланы Касьян. Сейчас талант сильной во многих отношениях девушки признали по всему миру, но страшно осознавать, что стояло у неё на пути: бедность, жизнь в чужой стране, угроза рабства, обманы — это далеко не полный список. Но, несмотря на все преграды, Светлана покорила мировую оперу.

Музыка в её жизни

Девочка родилась в Грузии в городе Батуми. Отец ушёл из семьи, поэтому маме пришлось в одиночку воспитывать троих детей — жили в бедности, но, как позже выяснилось, тяжёлые условия только закалили Светлану. Музыка в её жизни тоже появилась рано: "Мама обнаружила меня за инструментом, когда мне было годика четыре. Я играла на пианино мелодию, которую услышала по телевизору, ещё даже не зная нотной грамоты. Абсолютный слух — могла воспроизвести любую песню". Уже тогда стало ясно — у девочки большое будущее, и подтверждения долго ждать не пришлось. В детском хоре она тут же стала солисткой, а показательные концерты не могли пройти без её участия. В 1993-м, во время грузино-абхазской войны, семья Светланы переехала в Казахстан.

Фото © ТАСС / Невар Виталий / Геодакян Артём

Новая страна горячо приняла семью Касьян. Шаткое финансовое положение скрасили незнакомцы, которые помогали чем могли. Да и сама девушка не сидела без дела — с 11 лет она начала работать продавщицей, чтобы приносить домой хоть какие-то деньги. Но тяжёлые условия не помешали становлению её таланта — Светлана находила время и на учёбу, и на вокал, и на конкурсы, заявки на которые она подавала сама.

Первые шаги к опере

В 17 лет юное дарование отправили в Астрахань к педагогу, который помог ей разобраться, какой репертуар для её диапазона в четыре октавы подходит лучше. Но девушка окончательно определилась только через год, когда диплом был уже на руках: "Закончила там за год, мне дали диплом экстерном как "вундеркинду", как они сказали. И после Астрахани добрые люди после моих выступлений мне поставили запись "Аиды" (в исполнении. — Прим. Лайфа) Леонтины Прайс.<...> Меня просто поразила эта запись, и в то же мгновение я поняла, что нет никаких сомнений, — я свою жизнь решила посвятить классической музыке, оперному искусству. Вот где живая музыка, настоящее искусство, гармония".

Фото © ТАСС / Никитченко Елена / Джапаридзе Михаил

Москва (станция "Тушино")

Следующий важный шаг в жизни Светланы — переезд в Москву. Девушка собиралась поступать в Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Оказалось, что, как гражданка другой страны, она не может даже и претендовать на бюджетное место, а платить многотысячные счета она не могла. Два года девушка потратила на то, чтобы получить российское гражданство. В это же время она училась на вокальном отделении "частного заведения", снимала койко-место где-то в Тушине и пыталась зарабатывать, как могла — уборщицей, официанткой в "Му-Му". Не обошлось и без приставаний от директора и реальной угрозы рабства, которого Касьян удалось избежать, — подробнее историю она рассказала в интервью, которое уже доступно на канале "Изнанка. Женщины".

Фото © ТАСС / Махонин Андрей / Фадеичев Сергей

Консерватория

Светлана всё-таки получила гражданство. Отвоевать одно из восьми бюджетных мест оказалось не проблемой — педагоги были в восторге от её вокальных данных. Дальше — самая приятная часть истории Золушки. Светлана училась у лучших маэстро, путешествовала по миру, вспоминая с благодарностью Россию, которая дала ей такую возможность: "Я всегда буду благодарна России, которая дала мне самое лучшее и бесплатное, просто грандиозное образование". Карьера девушки сразу же началась с главных ролей в Большом, дальше — признание по всему миру. Дошло даже до знакомства с папой римским.

Благословение папы

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