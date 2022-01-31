Как изменился "Макдоналдс" за 32 года в России и почему он так отличается от филиалов со всего мира

До того как 31 января 1990 года на Пушкинской площади в Москве всё-таки открылся первый "Макдоналдс", сеть пытались запустить в России почти 15 лет, но из-за политических аспектов переговоры каждый раз обрывались. Ресторан открылся практически за два года до распада Советского Союза, так что меню западного фастфуда было максимально адаптировано для советского гражданина. Вот какие вкладыши лежали на подносах всех гостей общепита. Откройте фотографию, чтобы насладиться слогом того времени.

Фото © Reddit / doodlebuuggg

Так, привычная теперь картошка фри описывалась как "золотистые, подрумяненные картофельные палочки с хрустящей корочкой". А как вам "пышащий жаром прямо из кипящего фритюра" яблочный пирожок? Песня! Тогда не было никаких "комбо". Вместо них — комплексные обеды. Так и не скажешь, что пришёл перекусить в западный фастфуд-ресторан — больше похоже на меню типичной столовой. Тем не менее сами позиции не отличались от заграничных, и лишь потом список пополнился уникальными для сети блюдами вроде блинчиков с творогом и изюмом и ролла с креветками. Вспоминаем, какие "спешлы" предлагает "Макдоналдс" по всему миру.

США

Фото © Twitter / AntiFascist64

Хоть сеть появилась в США, именно на родине фастфуд переживает серьёзный кризис. Но вместо того, чтобы оперативно вводить в меню новые позиции, руководство сначала тестирует их на других рынках. В итоге до Штатов добираются лишь некоторые начинания... которые в итоге всё равно исчезают, не оправдав ожиданий клиентов и менеджеров. К примеру, сэндвич со свиными рёбрышками (уже без костей) "Макриб" несколько десятилетий был хитом США. Но в десятых интерес к нему упал — и его убрали. Правда, в конце 2021-го снова вернули в качестве специального блюда, так что через несколько месяцев он снова пропадёт.

Испания

Фото © Twitter / Comiendoporahi

В остальном мире к "Макдоналдсу" отношение намного более лояльное, что не удивительно — меню постоянно обновляется, а базовые позиции, по мнению туристов из Штатов, намного вкуснее, чем на родине. Локализация тоже играет важную роль. Так, в начале десятых в меню испанского "Макдоналдса" появился традиционный суп гаспачо. Сначала его продавали в стаканчиках, но теперь перешли на более удобную форму — холодный суп можно пить прямо из бутылки.

Турция

Фото © Twitter / Norveilex

"Биг-мак" — абсолютная классика "Макдоналдса", но в Турции подают ещё и "Мега-мак". Если в обычном сэндвиче только две котлеты, в этой версии их сразу четыре. Конструкция выглядит не очень удобной, так что сложно представить, как с этим можно справиться без приборов. Зато одного бургера хватит на полдня — его энергетическая ценность порядка 660 ккал.

Египет

Фото © Twitter / jamiegray

Египет — первая страна, в которой начали продавать "Макфалафель". Это те же самые традиционные котлеты из нута и бобов со специями... только не такие полезные. Также в меню есть ролл и пита с фалафелем — всё вдохновлено местной кухней. Правда, теперь такие же позиции можно встретить в ресторанах по всей Европе в меню для веганов.

Китай

Фото © Twitter / RadioCity967

Ещё одна локализация местной кухни. В гонконгских ресторанах "Макдоналдс" на завтрак можно взять некое подобие лапши. Только вместо самой лапши — макарошки, а морепродукты заменили котлетой из свинины. Ну и какой завтрак без жареного яйца!

Россия. Снова

Фото © Shutterstock

Пожалуй, самый главный "спешл" сети фастфуда — их адвокаты, которые обеспечивают себе и боссам беспечную жизнь, обделяя пострадавших клиентов. В США и Европе посетители тоже любят подавать иски на ресторан, но там им чаще всего везёт — причём на многие тысячи долларов и евро. А случаи, когда истцы из России уходили с победой, найти слишком сложно. В 2004-м москвичка получила ожоги из-за слишком горячего кофе, а после требовала присудить ей в общей сложности 600 тысяч рублей, но в итоге сама же забрала заявление (в то время как 79-летняя американка получила 2,7 млн долларов за такую же проблему). А в 2010-м житель Нижнего Новгорода отравился "Биг-тейсти", но вместо запрошенных 200 тысяч ему удалось отсудить лишь полторы.

Неожиданные трудности

Сотрудники ресторана быстрого обслуживания "Макдоналдс". Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Впрочем, даже просто насладиться вредной едой в ресторане бывает не так легко, как хотелось бы. Несмотря на большую популярность "Макдоналдса" и множество его заведений на каждом углу, франшиза не справляется с наплывом посетителей. Работники всегда в мыле и совершенно не успевают убирать за гостями, которые зачастую сами даже и не думают облегчить жизнь окружающим. Из-за дешёвой еды рестораны ломятся от школьников и студентов, которые приходят посидеть компаниями и иногда приходят в настолько весёлое состояние, что распугивают остальных посетителей.