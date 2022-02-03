Мальчик или девочка: В какой день 2022 года лучше зачать ребёнка, чтобы получить желаемый результат
По мнению специалистов, положение луны на небосклоне влияет даже на то, какого пола родится ребёнок. Можно в это не верить, но если хочется достичь цели, то почему бы не использовать все методы?
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Зима
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Рождённый в феврале ребёнок имеет все шансы вырасти творческим и чутким человеком, а также хорошо разбираться в чувствах окружающих его людей, пишет "Курьер. Среда".
Числа с самой высокой вероятностью зачать мальчика: 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25, 26.
Подходящие для будущей девочки дни: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 23, 24.
Декабрьский малыш точно будет душой любой компании.
Даты для зачатия мальчика: 1, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 31.
Для зачатия девочки: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30.
Весна
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Рождённые в марте ребята будут опорой для семьи и друзей. Правда, воспитывать их нужно будет так, чтобы альтруизм не стал их крестом.
Даты для зачатия мальчика: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 29.
Для зачатия девочки: 3, 4, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30, 31.
Специалисты уверяют, зачатые в апреле дети — самые позитивные. Этот оптимизм во взрослом возрасте ещё поможет им преодолеть все жизненные преграды.
Даты для зачатия мальчика: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 29, 30.
Для зачатия девочки: 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18,19, 23, 28.
Если планируете зачать ребёнка в мае, то знайте — малыш родится тем ещё непоседой. Зато, предрекают знающие люди, при регулярных тренировках обещаны и спортивные успехи.
Даты для зачатия мальчика: 3, 4, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27, 31.
Для зачатия девочки: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 28, 29.
Лето
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Зачать ребёнка в июне — большой подарок для него, ведь, повзрослев, он точно будет знать своё место в этой жизни и мире. Ну, так говорят.
Даты для зачатия мальчика: 1, 4, 5, 9, 14, 15, 19, 20, 23, 27, 28.
Для зачатия девочки: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 30.
Июльские малыши будут с трудом приспосабливаться к трудностям быта, но зачем им это! Творческие успехи окупят это с лихвой.
Даты для зачатия мальчика: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 21, 25, 29, 30.
Для зачатия девочки: 4, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 31.
Для зачатых в августе можно начинать планировать карьеру в политике, ведь это точно будет их стихия.
Даты для зачатия мальчика: 2, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31.
Для зачатия девочки: 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 29.
Осень
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Стоит зачать ребёнка в сентябре — и скучать родителям точно не придётся. Юный исследователь каждому придумает занятие, а главное — себе.
Даты для зачатия мальчика: 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 28.
Для зачатия девочки: 1, 2, 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29, 30.
Зачатые в октябре будут отличными работниками. Всё благодаря их стабильной, пуленепробиваемой психике.
Даты для зачатия мальчика: 1, 2, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 25, 28 и 30.
Для зачатия девочки: 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 31.
Ноябрь подходит для будущих гениев. Но, предупреждают специалисты, главное в этом деле — не проморгать талант и дать ему раскрыться.
Даты для зачатия мальчика: 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30.
Для зачатия девочки: 1, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 27, 28.
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