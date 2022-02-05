Этот кот научился разговаривать и теперь каждый раз здоровается с хозяевами, заходя в дом
Вирусное видео с приветливым котейкой посмотрело больше восьми миллионов пользователей TikTok, и вы сейчас поймёте почему.
Рыжий кот Артур живёт в своей семье уже несколько лет, но лишь недавно хозяева открыли в нём новую и абсолютно удивительную способность. Усатый насмотрелся на своих хозяев, которые здороваются, возвращаясь домой, и начал делать всё то же самое. Когда Артур впервые произнёс своё "Хеллоу!" (с англ. — "привет"), никто даже не мог поверить, что это произошло. Пришлось ставить камеры, чтобы запечатлеть чудо. Теперь доказательств, что Артур умеет говорит, предостаточно. Смотрите со звуком!
Видео © TikTok / arthurthehellocat
Камеру установили у задней двери, через которую Артур каждый день уходит на прогулку по району. Возвращаясь, котик каждый раз мяукает одинаково. Интонационно ну очень похоже на английское Hello. Когда у хозяев болтливого котика накопилось достаточно видео, они решили завести ему аккаунт в TikTok. И не прогадали. Самый популярный ролик в профиле arthurthehellocat посмотрели больше восьми миллионов раз!
Едва ли Артур понимает, что именно он мяукает, но хозяева делают всё, чтобы положительно закрепить у него такое поведение. На каждое его "Хеллоу" они отвечают ему с точно такой же интонацией. Пользователи Сети в восторге от отношений между котом и его человеческими родителями. Комментарии под роликами исключительно восхищённые: "Вы воспитали очень вежливого молодого человека!", "Я в восторге от того, с каким энтузиазмом вы отвечаете на его приветы", "У котейки даже акцент ваш".
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