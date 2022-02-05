Этот кот научился разговаривать и теперь каждый раз здоровается с хозяевами, заходя в дом

Рыжий кот Артур живёт в своей семье уже несколько лет, но лишь недавно хозяева открыли в нём новую и абсолютно удивительную способность. Усатый насмотрелся на своих хозяев, которые здороваются, возвращаясь домой, и начал делать всё то же самое. Когда Артур впервые произнёс своё "Хеллоу!" (с англ. — "привет"), никто даже не мог поверить, что это произошло. Пришлось ставить камеры, чтобы запечатлеть чудо. Теперь доказательств, что Артур умеет говорит, предостаточно. Смотрите со звуком!

Видео © TikTok / arthurthehellocat

Камеру установили у задней двери, через которую Артур каждый день уходит на прогулку по району. Возвращаясь, котик каждый раз мяукает одинаково. Интонационно ну очень похоже на английское Hello. Когда у хозяев болтливого котика накопилось достаточно видео, они решили завести ему аккаунт в TikTok. И не прогадали. Самый популярный ролик в профиле arthurthehellocat посмотрели больше восьми миллионов раз!

Фото © Instagram / arthurthehellocat