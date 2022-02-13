10 фото опоссумов, после которых станет ясно, что котики да собачки — далеко не самые милые питомцы
Думаете, милее котиков никого быть не может? Как бы не так! Опоссумы, у которых весьма плохая репутация, оказывается, тоже чудесные. Собрали снимки зверят, которые заставят вас в них влюбиться.
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Instagram / lolaopossum, Imgur / Sretlaw
"Опоссум попытался стащить корм у кошки, и её реакция просто бесценна", — MrRogers247.
Фото © Imgur / MrRogers247
"Сегодня Лола только и делает, что жуёт и корчит рожицы", — lolaopossum.
Фото © Instagram / lolaopossum
"Что ж, только что передо мной проползла семейка опоссумов!" — iTokki.
Фото © Reddit / iTokki
"Кошка моего друга "усыновила" опоссума. Молодая мамаша", — notnexus.
Фото © Reddit / notnexus
"Опоссум, который приходит к нам каждый вечер, сегодня явился с новичком. Встречайте — Декстер и Бакстер", — strongredcordial.
Фото © Reddit / strongredcordial
"Когда твой опоссум наконец освоился и устроил себе лежанку в бельевом ящике", — juniperfoxx.
Фото © Instagram / juniperfoxx
"Мой отчим ходил на охоту и вдруг наткнулся на этого милашку", — Sretlaw.
Фото © Imgur / Sretlaw
"Малыш-опоссум пробрался к нам домой, пока мы спали. Вот в каком положении мы его обнаружили", — MAStalone.
Фото © Reddit / MAStalone
"Пасхальный кролик с особенностями", — mustbeaweasley94.
Фото © Reddit / mustbeaweasley94
"Нечего смотреть, просто австралийский опоссум, который нашёл ягодку", — crikeyguvna.
Фото © Reddit / crikeyguvna
WOW-animals
А вам когда-нибудь встречался опоссум?
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