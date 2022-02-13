10 фото опоссумов, после которых станет ясно, что котики да собачки — далеко не самые милые питомцы

"Опоссум попытался стащить корм у кошки, и её реакция просто бесценна", — MrRogers247.

Фото © Imgur / MrRogers247

"Сегодня Лола только и делает, что жуёт и корчит рожицы", — lolaopossum.

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"Что ж, только что передо мной проползла семейка опоссумов!" — iTokki.

Фото © Reddit / iTokki

"Кошка моего друга "усыновила" опоссума. Молодая мамаша", — notnexus.

Фото © Reddit / notnexus

"Опоссум, который приходит к нам каждый вечер, сегодня явился с новичком. Встречайте — Декстер и Бакстер", — strongredcordial.

Фото © Reddit / strongredcordial

"Когда твой опоссум наконец освоился и устроил себе лежанку в бельевом ящике", — juniperfoxx.

Фото © Instagram / juniperfoxx

"Мой отчим ходил на охоту и вдруг наткнулся на этого милашку", — Sretlaw.

Фото © Imgur / Sretlaw

"Малыш-опоссум пробрался к нам домой, пока мы спали. Вот в каком положении мы его обнаружили", — MAStalone.

Фото © Reddit / MAStalone

"Пасхальный кролик с особенностями", — mustbeaweasley94.

Фото © Reddit / mustbeaweasley94

"Нечего смотреть, просто австралийский опоссум, который нашёл ягодку", — crikeyguvna.

Фото © Reddit / crikeyguvna