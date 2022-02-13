НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

10 фото опоссумов, после которых станет ясно, что котики да собачки — далеко не самые милые питомцы

Думаете, милее котиков никого быть не может? Как бы не так! Опоссумы, у которых весьма плохая репутация, оказывается, тоже чудесные. Собрали снимки зверят, которые заставят вас в них влюбиться.

13 февраля, 10:45

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Instagram / lolaopossum, Imgur / Sretlaw

"Опоссум попытался стащить корм у кошки, и её реакция просто бесценна", MrRogers247.

Фото © Imgur / MrRogers247

Фото © Imgur / MrRogers247

"Сегодня Лола только и делает, что жуёт и корчит рожицы", lolaopossum.

Фото © Instagram / lolaopossum

Фото © Instagram / lolaopossum

"Что ж, только что передо мной проползла семейка опоссумов!" iTokki.

Фото © Reddit / iTokki

Фото © Reddit / iTokki

"Кошка моего друга "усыновила" опоссума. Молодая мамаша", notnexus.

Фото © Reddit / notnexus

Фото © Reddit / notnexus

"Опоссум, который приходит к нам каждый вечер, сегодня явился с новичком. Встречайте — Декстер и Бакстер", strongredcordial.

Фото © Reddit / strongredcordial

Фото © Reddit / strongredcordial

"Когда твой опоссум наконец освоился и устроил себе лежанку в бельевом ящике", juniperfoxx.

Фото © Instagram / juniperfoxx

Фото © Instagram / juniperfoxx

"Мой отчим ходил на охоту и вдруг наткнулся на этого милашку", Sretlaw.

Фото © Imgur / Sretlaw

Фото © Imgur / Sretlaw

"Малыш-опоссум пробрался к нам домой, пока мы спали. Вот в каком положении мы его обнаружили", MAStalone.

Фото © Reddit / MAStalone

Фото © Reddit / MAStalone

"Пасхальный кролик с особенностями", mustbeaweasley94.

Фото © Reddit / mustbeaweasley94

Фото © Reddit / mustbeaweasley94

"Нечего смотреть, просто австралийский опоссум, который нашёл ягодку", — crikeyguvna.

Фото © Reddit / crikeyguvna

Фото © Reddit / crikeyguvna

А вам когда-нибудь встречался опоссум?

10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1