Почему представители каждого из знаков зодиака никак не могут стать миллионерами

Желание жить на широкую ногу присуще многим, но не у всех получается прийти к своей цели. И дело вовсе не в лени или глупости, просто звёзды так распорядились. Астролог вычислил для "Экспресс-газеты", что у каждого знака зодиака есть определённая модель поведения, которая постоянно приводит к краху. Но если её вовремя распознать, вполне можно выработать нужную стратегию.

Овен

Активным и целеустремлённым Овнам постоянно мешает их вспыльчивость. Представители этого знака всегда прут напролом и не слушают советы окружающих, что при отсутствии плана и приводит к провалу.

Телец

Тельцы мечтают о богатстве, но боятся идти на риск, постоянно волнуясь и отвлекаясь на то, чтобы сохранить все предыдущие достижения. Им стоит почаще выходить за рамки и действовать смелее.

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Близнецы

Представители этого знака любят распыляться на несколько дел сразу и в итоге не доводить до конца ни одно из них. Им стоит иметь при себе верного помощника, который будет направлять в верное русло, поддерживать и мотивировать.

Рак

Рождённые под этой звездой спокойно могут заработать себе на безбедную старость, но всё портит их тяга к скупке разного хлама. Раки часто тратят огромные суммы на бесполезные вещи, превращаясь в настоящих Плюшкиных.

Лев

Любые попытки Льва разбогатеть разбиваются о его желание казаться новым Стивом Джобсом. Представители этого знака готовы тратить любые суммы на внешние атрибуты роскоши, влезая в кредиты вместо того, чтобы разрабатывать действенные планы.

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Дева

Осторожным Девам трудно выйти за рамки, ведь они предпочитают довольствоваться тем, что есть. Рисковать ради большей выгоды для них просто невозможно, а любые перемены вызывают большой стресс.

Весы

Представители этого знака не терпят критики и легко сдаются при первой неудачной попытке. К тому же они слишком честные и не умеют плести интриги, а потому их прямолинейность им только вредит.

Скорпион

Амбициозные Скорпионы готовы пойти на всё ради достижения цели. И им, в принципе, всё бы удавалось, если бы не серьёзные враги, которых рождённые под этим знаком легко наживают из-за своего тяжёлого характера.

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Стрелец

Стрельцы приноровились зарабатывать так, чтобы доход покрывал все их нужды. Но представители этого зодиакального знака не привыкли к богатой жизни, а потому и запросы у них весьма скромные. Такие люди просто не видят смысла в огромных сбережениях.

Козерог

Козероги любят деньги и стремятся к ним изо всех сил, однако их нелестное отношение к окружающим нередко выходит боком. Представители этого знака всюду могут нажить себе врагов, с которыми им очень непросто справиться.

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Водолей

Водолеи не стремятся к роскошной жизни, но отлично умеют зарабатывать. Однако их привычка влезать в финансовые авантюры приводит к предсказуемому результату. Сколько бы рождённые с этим знаком ни получали — всё уйдёт из-за импульсивности.

Рыбы

Рыбы умеют строить прекрасные планы по обогащению, однако воплощать их в жизнь не спешат. Боязнь сделать что-то не то им сильно мешает. Для полного успеха представителям этого знака нужно найти исполнителя, который набьёт все шишки за них.