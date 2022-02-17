10 фото глупых кошек, которым простишь любую шалость за их смешные мордочки

"Один из них... особенный", — 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / _breadfruit

"Только посмотрите на эту глупую морду!" — hexoicmusic.

Фото © Reddit / hexoicmusic

"И такую глупую мордочку он корчит каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить", — elfenemma.

Фото © Reddit / elfenemma

"Это мой кот Мистер Блэк. Он у нас особенный", — Permanently_baaaaned.

Фото © Reddit / Permanently_baaaaned

"Моя кошка Марта, у которой вечно смешная морда", — SkipperJen.

Фото © Reddit / SkipperJen

"Всегда найдётся кто-то, кто испортит общую фотографию", — quid_agis.

Фото © Reddit / quid_agis

"У одного из моих соседей кошка с очень забавной мордой", — MamaMcCat.

Фото © Reddit / MamaMcCat

"Она ну очень такая горделивая, из-за чего всегда выдаёт смешные мордашки. Эту я назвала "КУДА засунуть?" — Elystriel.

Фото © Reddit / Elystriel

"Кот изобразил эту гримасу, когда моя девушка мяукнула на него в ответ", — Aww.