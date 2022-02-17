10 фото глупых кошек, которым простишь любую шалость за их смешные мордочки
Глупость — не порок, особенно если ты кошка. Усатые чинят беспорядок, но стоит им скорчить рожицу, как сердце хозяина тут же тает. В европейский День кота собрали 10 самых смешных мордочек с Reddit.
"Один из них... особенный", — 9999monkeys.
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Милый глупый кот", — _breadfruit.
Фото © Reddit / _breadfruit
"Только посмотрите на эту глупую морду!" — hexoicmusic.
Фото © Reddit / hexoicmusic
"И такую глупую мордочку он корчит каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить", — elfenemma.
Фото © Reddit / elfenemma
"Это мой кот Мистер Блэк. Он у нас особенный", — Permanently_baaaaned.
Фото © Reddit / Permanently_baaaaned
"Моя кошка Марта, у которой вечно смешная морда", — SkipperJen.
Фото © Reddit / SkipperJen
"Всегда найдётся кто-то, кто испортит общую фотографию", — quid_agis.
Фото © Reddit / quid_agis
"У одного из моих соседей кошка с очень забавной мордой", — MamaMcCat.
Фото © Reddit / MamaMcCat
"Она ну очень такая горделивая, из-за чего всегда выдаёт смешные мордашки. Эту я назвала "КУДА засунуть?" — Elystriel.
Фото © Reddit / Elystriel
"Кот изобразил эту гримасу, когда моя девушка мяукнула на него в ответ", — Aww.
Фото © Reddit / Aww
Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / Aww / 9999monkeys