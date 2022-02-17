НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 08:30

10 фото глупых кошек, которым простишь любую шалость за их смешные мордочки

Глупость — не порок, особенно если ты кошка. Усатые чинят беспорядок, но стоит им скорчить рожицу, как сердце хозяина тут же тает. В европейский День кота собрали 10 самых смешных мордочек с Reddit.

"Один из них... особенный", 9999monkeys.

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Милый глупый кот", _breadfruit.

Фото © Reddit / _breadfruit

Фото © Reddit / _breadfruit

"Только посмотрите на эту глупую морду!" hexoicmusic.

Фото © Reddit / hexoicmusic

Фото © Reddit / hexoicmusic

"И такую глупую мордочку он корчит каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить", elfenemma.

Фото © Reddit / elfenemma

Фото © Reddit / elfenemma

"Это мой кот Мистер Блэк. Он у нас особенный", Permanently_baaaaned.

Фото © Reddit / Permanently_baaaaned

Фото © Reddit / Permanently_baaaaned

"Моя кошка Марта, у которой вечно смешная морда", SkipperJen.

Фото © Reddit / SkipperJen

Фото © Reddit / SkipperJen

"Всегда найдётся кто-то, кто испортит общую фотографию", quid_agis.

Фото © Reddit / quid_agis

Фото © Reddit / quid_agis

"У одного из моих соседей кошка с очень забавной мордой", MamaMcCat.

Фото © Reddit / MamaMcCat

Фото © Reddit / MamaMcCat

"Она ну очень такая горделивая, из-за чего всегда выдаёт смешные мордашки. Эту я назвала "КУДА засунуть?" Elystriel.

Фото © Reddit / Elystriel

Фото © Reddit / Elystriel

"Кот изобразил эту гримасу, когда моя девушка мяукнула на него в ответ", Aww.

Фото © Reddit / Aww

Фото © Reddit / Aww

10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

10 очаровательных питомцев с такой редкой окраской, что им точно светит Книга рекордов

Коллаж на обложке © LIFE. Фото © Reddit / Aww / 9999monkeys

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1