Обмани меня: Как лгут и недоговаривают разные знаки зодиака

Овен

Из-за пробивного характера Овнам часто приходится втираться в доверие и очаровывать окружающих, поэтому лгать они умеют мастерски. Однако это не приносит им удовольствия: как только необходимость говорить неправду отпадёт, Овны тут же покажут своё истинное лицо.

Телец

Тельцы не любят словесной мишуры, однако стратегия у них просто гениальная. С незнакомыми людьми они особо не общаются, а близким предпочитают говорить только то, что им следует знать. Технически никакого обмана нет, но так Тельцы могут умалчивать о многом.

Близнецы

Близнецы привыкли скрывать свои настоящие эмоции и проблемы, чтобы не расстраивать окружающих и всегда считаться душой компании. Однако и альтруистами назвать их сложно: всё это делается ради собственных целей, но стоит их достичь или потерять к ним интерес, как Близнецы быстро переключаются на другие, очаровывая уже новых людей.

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Рак

Раки очень зависят от чужого мнения и одобрения, а потому стараются быть максимально приятными. Однако, если честными способами добиться желаемого не получается, они идут на обман, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле. Лицемерами их назвать сложно, но и искренности от них ждать не стоит.

Лев

Представители этого знака прибегать ко лжи не станут, потому что не видят в ней смысла. Зачем казаться лучше и стараться нравиться окружающим, когда в восхитительности Льва никто и так не смеет сомневаться? Такие люди слишком верят в себя и в свои моральные качества, а потому не станут врать и шептаться за спиной.

Дева

По своей сути Девы не любят обманывать и всегда стремятся к честности, создавая вокруг себя ореол приятного и уютного человека. Однако, если перед представителем этого знака поставить цель, он её достигнет, чего бы это ни стоило. Девы способны придумать сложные стратегии и многоходовочки, которые не каждый может понять, и, разумеется, не всегда в них есть место прямолинейности.

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Весы

Эти представители стихии воздуха всегда исходят из своих интересов, а потому могут и соврать, если это выставит их в лучшем свете. Весы очень боятся остаться одни, а потому пойдут на всё, лишь бы окружающие в них не разочаровались. Из-за этого близкие зачастую понятия не имеют, что на самом деле Весы из себя представляют.

Скорпион

Скорпион любит резать правду-матку, не выбирая выражений, и потому друзей и союзников у него с каждым годом становится всё меньше. Представители этого знака точно не будут врать и увиливать, а честно признаются во всём, не забыв добавить к этому своё экспертное мнение. Ножа в спину от них ждать не стоит, как и приятных слов.

Стрелец

Увидеть настоящего Стрельца можно ещё реже, чем цветущий папоротник. Представители этого знака избегают конфликтов и хотят казаться очень приятными людьми, а потому готовы проглотить любую обиду и злое слово. Но, чтобы защитить свою ранимую натуру, Стрельцы надевают маску, причём для каждого человека — свою. Так они терпят оскорбления, не нарушая образа.

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Козерог

Козерога сложно назвать обманщиком — он просто не любит распространяться о себе. Представитель этого знака предпочтёт где-то недоговорить и о чём-то умолчать, просто потому что не любит выставлять всё напоказ. Однако в отношениях — романтических или дружеских — юлить не станет и сразу признается, кто ему нравится, а кого он на дух не переносит.

Водолей

Рождённые под этим знаком — своеобразная Швейцария среди созвездий, потому как привыкли соблюдать нейтралитет. Что они думают и кого кем считают, окружающие никогда не знают. В конфликт Водолей никогда не полезет, пусть даже внутренне уже и выбрал сторону. И каждое слово он обдумывает по сто раз.

Рыбы

Рыбы стараются жить по совести, и у них это получается так успешно, что, даже если они и лгут окружающим, те никогда не раскусят обман. Иногда в поступки представителей этого знака проникают уловки и хитрости, однако это скорее редкость и особый случай, пишет Пятый канал.