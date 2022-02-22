10 глупых собачьих морд, фотографии которых могут заменить поход на самый смешной стендап
Зачем нужны собаки? Чтобы защищали, ласкались и... смешили? Точно. Может, не все породы способны рассмешить, но у некоторых пёселей юмор, прямо скажем, в крови. Собрали 10 фотодоказательств.
"Моя собака и её смешнючая морда. Как же я её люблю!" — BabunKing.
Фото © Reddit / BabunKing
"Иногда Рокси любит корчить смешные рожи вместе со мной", — TheBarkingKitten.
Фото © Reddit / TheBarkingKitten
"Я попросила Бастера не корчить рожи, но, как видите, он меня не послушался", — Moojdart.
Фото © Reddit / Moojdart
"Пёс приветствует нас, когда мы пришли забирать его из собачьего отеля", — Light791.
Фото © Reddit / Light791
"До чего ж он смешной!" — Classic-Chemical7962.
Фото © Reddit / Classic-Chemical7962
"Ну что за глупышка!" — galexygirl1973.
Фото © Reddit / galexygirl1973
"Фотография Бананчика прямо перед тем, как он выскочил из-за угла, чтобы сделать мне сюрприз. По его морде всё видно!" — capnwinky.
Фото © Reddit / capnwinky
"Только посмотрите на эту морду... Эти глаза..." — Squelar.
Фото © Reddit / Squelar
"Вы когда-нибудь видели настолько же глупую морду?" — i_sell_foot_pics.
Фото © Reddit / i_sell_foot_pics
"Это мой пёс Лекс Лютор. Он любит корчить мордочки", — mattyrisdal.
Фото © Reddit / mattyrisdal
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Обложка © Reddit / Light791, mattyrisdal