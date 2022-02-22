10 глупых собачьих морд, фотографии которых могут заменить поход на самый смешной стендап

"Моя собака и её смешнючая морда. Как же я её люблю!" — BabunKing.

Фото © Reddit / BabunKing

"Иногда Рокси любит корчить смешные рожи вместе со мной", — TheBarkingKitten.

Фото © Reddit / TheBarkingKitten

"Я попросила Бастера не корчить рожи, но, как видите, он меня не послушался", — Moojdart.

Фото © Reddit / Moojdart

"Пёс приветствует нас, когда мы пришли забирать его из собачьего отеля", — Light791.

Фото © Reddit / Light791

"До чего ж он смешной!" — Classic-Chemical7962.

Фото © Reddit / Classic-Chemical7962

"Ну что за глупышка!" — galexygirl1973.

Фото © Reddit / galexygirl1973

"Фотография Бананчика прямо перед тем, как он выскочил из-за угла, чтобы сделать мне сюрприз. По его морде всё видно!" — capnwinky.

Фото © Reddit / capnwinky

"Только посмотрите на эту морду... Эти глаза..." — Squelar.

Фото © Reddit / Squelar

"Вы когда-нибудь видели настолько же глупую морду?" — i_sell_foot_pics.

Фото © Reddit / i_sell_foot_pics

"Это мой пёс Лекс Лютор. Он любит корчить мордочки", — mattyrisdal.