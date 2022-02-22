НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 февраля, 13:40

10 глупых собачьих морд, фотографии которых могут заменить поход на самый смешной стендап

Зачем нужны собаки? Чтобы защищали, ласкались и... смешили? Точно. Может, не все породы способны рассмешить, но у некоторых пёселей юмор, прямо скажем, в крови. Собрали 10 фотодоказательств.

"Моя собака и её смешнючая морда. Как же я её люблю!" BabunKing.

Фото © Reddit / BabunKing

Фото © Reddit / BabunKing

"Иногда Рокси любит корчить смешные рожи вместе со мной", — TheBarkingKitten.

Фото © Reddit / TheBarkingKitten

Фото © Reddit / TheBarkingKitten

"Я попросила Бастера не корчить рожи, но, как видите, он меня не послушался", — Moojdart.

Фото © Reddit / Moojdart

Фото © Reddit / Moojdart

"Пёс приветствует нас, когда мы пришли забирать его из собачьего отеля", — Light791.

Фото © Reddit / Light791

Фото © Reddit / Light791

"До чего ж он смешной!" Classic-Chemical7962.

Фото © Reddit / Classic-Chemical7962

Фото © Reddit / Classic-Chemical7962

"Ну что за глупышка!" galexygirl1973.

Фото © Reddit / galexygirl1973

Фото © Reddit / galexygirl1973

"Фотография Бананчика прямо перед тем, как он выскочил из-за угла, чтобы сделать мне сюрприз. По его морде всё видно!" capnwinky.

Фото © Reddit / capnwinky

Фото © Reddit / capnwinky

"Только посмотрите на эту морду... Эти глаза..." Squelar.

Фото © Reddit / Squelar

Фото © Reddit / Squelar

"Вы когда-нибудь видели настолько же глупую морду?" i_sell_foot_pics.

Фото © Reddit / i_sell_foot_pics

Фото © Reddit / i_sell_foot_pics

"Это мой пёс Лекс Лютор. Он любит корчить мордочки", — mattyrisdal.

Фото © Reddit / mattyrisdal

Фото © Reddit / mattyrisdal

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

10 фото кошек с собаками, которые доказывают, что имидж — ничто, а дружба — всё

Обложка © Reddit / Light791, mattyrisdal

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1