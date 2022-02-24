Эти глазки могут лечить рак и останавливать войны, а ведь они просто пытаются выклянчить еду у хозяев
Владельцы питомцев прекрасно знают, на что способны любимцы, когда мечтают о вкусняшках. В ход идут все методы, но самый действенный — очаровательные бездонные глазки. Собрали 10 идеальных примеров.
"Кот просит еды", — BlueGaju.
Фото © Reddit / BlueGaju
"Драматическое выпрашивание еды и немного придурковатости", — PaulTancred.
Фото © Reddit / PaulTancred
"Три стадии выпрашивания", — jackievonsmokealot.
Фото © Reddit / jackievonsmokealot
"Ну и как такому отказать?" — TheMinnesotanVet.
Фото © Reddit / TheMinnesotanVet
"Поппи просит немного человечьей еды", — HappyyTrees.
Фото © Reddit / HappyyTrees
"Марта просто обожает так сидеть и смотреть на меня, выклянчивая ещё вкусняшек", — Astorrria.
Фото © Reddit / Astorrria
"Не позволяйте этим милым глазкам себя обмануть. Я только что поймала его, когда он пытался съесть сыр с моей пиццы", — articulateantagonist.
Фото © Reddit / articulateantagonist
"Идеально круглая собака", — 19ROYGBIV.
Фото © Reddit / 19ROYGBIV
"Вот как она умоляет меня поделиться обедом", — 111ruberducky.
Фото © Reddit / 111ruberducky
"Вот с какой мордой собака моей свекрови выпрашивает объедки со стола", — tonybenwhite.
Фото © Reddit / tonybenwhite
Обложка © Reddit / articulateantagonist, TheMinnesotanVet