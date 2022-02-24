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24 февраля, 15:00

Эти глазки могут лечить рак и останавливать войны, а ведь они просто пытаются выклянчить еду у хозяев

Владельцы питомцев прекрасно знают, на что способны любимцы, когда мечтают о вкусняшках. В ход идут все методы, но самый действенный — очаровательные бездонные глазки. Собрали 10 идеальных примеров.

"Кот просит еды", — BlueGaju.

Фото © Reddit / BlueGaju

Фото © Reddit / BlueGaju

"Драматическое выпрашивание еды и немного придурковатости", — PaulTancred.

Фото © Reddit / PaulTancred

Фото © Reddit / PaulTancred

"Три стадии выпрашивания", — jackievonsmokealot.

Фото © Reddit / jackievonsmokealot

Фото © Reddit / jackievonsmokealot

"Ну и как такому отказать?" — TheMinnesotanVet.

Фото © Reddit / TheMinnesotanVet

Фото © Reddit / TheMinnesotanVet

"Поппи просит немного человечьей еды", — HappyyTrees.

Фото © Reddit / HappyyTrees

Фото © Reddit / HappyyTrees

"Марта просто обожает так сидеть и смотреть на меня, выклянчивая ещё вкусняшек", — Astorrria.

Фото © Reddit / Astorrria

Фото © Reddit / Astorrria

"Не позволяйте этим милым глазкам себя обмануть. Я только что поймала его, когда он пытался съесть сыр с моей пиццы", — articulateantagonist.

Фото © Reddit / articulateantagonist

Фото © Reddit / articulateantagonist

"Идеально круглая собака", — 19ROYGBIV.

Фото © Reddit / 19ROYGBIV

Фото © Reddit / 19ROYGBIV

"Вот как она умоляет меня поделиться обедом", — 111ruberducky.

Фото © Reddit / 111ruberducky

Фото © Reddit / 111ruberducky

"Вот с какой мордой собака моей свекрови выпрашивает объедки со стола", — tonybenwhite.

Фото © Reddit / tonybenwhite

Фото © Reddit / tonybenwhite

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

15 смешных котов, которые показали хозяевам язык с таким видом, что нельзя не расплыться в улыбке

Обложка © Reddit / articulateantagonist, TheMinnesotanVet

Сергей Трофимов

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