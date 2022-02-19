Как Аня из Подмосковья развела богатых американцев на сотни тысяч долларов и стала героиней сериала Netflix
Хит сезона — мини-сериал о немецкой мошеннице русского происхождения, которая была дочерью дальнобойщика, но успешно выдавала себя за миллионершу.
Аня из Домодедова
Аня Сорокина родилась 23 января 1991 года в Домодедове. В свой будущий жизненный успех Сорокина поверила ещё в детстве, ведь в школе она была отличницей, да и парни ходили за ней по пятам. В России девочка прожила относительно недолго: отец устроился на работу дальнобойщиком в Германии и перевёз туда всю семью. Одноклассники вспоминают, что немецкий язык Ане давался с большим трудом. Чего, судя по всему, не скажешь про английский, ведь потом Сорокина поехала учиться в Лондон.
В британской столице Анна поступила в художественный колледж, но, как покажут дальнейшие события, на самом деле её интересовали совсем другие искусства. Так и не получив диплом, она вернулась в Германию и устроилась на работу пиарщицей. Именно на этом поприще Анна впервые сумела заявить о себе: талантливую девушку заметили и пригласили на работу в модный французский журнал Purple.
Она переехала в Париж, где окунулась в очаровавший её мир богемы. Мир, который Анна решила завоевать. Чтобы осуществить свою мечту, в 2016-м девушка полетела в Нью-Йорк.
Мисс Делви
Новая жизнь — новое имя. В США она отправилась под псевдонимом Анна Делви, который спустя несколько лет появится в заголовках ведущих СМИ — и в уголовном деле. Девушка сразу же решила играть по-крупному: подавала в банки заявки на баснословные кредиты, представляясь наследницей многомиллионного состояния. Иногда в ход шли поддельные документы. В итоге Анне удалось получить в долг около двухсот тысяч долларов. Можно сказать, что это был её стартовый капитал.
Полученные от банков деньги Анна тратила на то, чтобы пускать пыль в глаза богатым и знаменитым. Многие поверили в её легенду о крупном наследстве, и в итоге Делви попала в те самые круги, где хотела бы вращаться дочь любого дальнобойщика. Топ-менеджеры крупных компаний, известные спортсмены и даже кинозвёзды приглашали её на свои вечеринки, где Сорокина заводила полезные знакомства.
Анна Делви (справа). Фото © Instagram / theannadelvey
Обеспеченные друзья оплачивали её счета в отелях и ресторанах, содержали её частный самолёт, да и просто давали в долг крупные суммы. И, когда героиня этой истории начала сбор средств на клуб для избранных под названием "Фонд Анны Делви", многие поверили в этот проект и решили в него вложиться. Но это было начало конца.
"Изобретая Анну"
Обман вскрылся в 2017 году: Анну арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, в деле фигурировали её бизнес-партнёры и отели. В материалах дела было сказано, что Анна развела их на сумму около 275 тысяч долларов. Согласно приговору, который вынесли в 2019-м, Анна должна была отсидеть в тюрьме от четырёх до двенадцати лет и выплатить все долги. Она смогла не просто рассчитаться с потерпевшими, но ещё и подзаработать. В феврале 2021 года Анну досрочно освободили за примерное поведение, а компания Netflix заплатила ей 300 тысяч долларов, чтобы экранизировать её историю.
На свободе Делви пробыла недолго: всего через месяц её снова поместили за решётку, чтобы она не смогла помешать процедуре депортации в Германию. Но, похоже, это ей только на руку, ведь свой тюремный опыт Анна тоже хочет монетизировать. Сейчас она работает над книгой о своём заключении и уже подписала контракт об участии в съёмках нового документального сериала.
Личный фотоархив Анны Делви. Фото © Instagram / theannadelvey
Её репрезентация в медиа началась ещё в 2018 году со статьи в New York Magazine. Потом вышла книга Рэйчел Уильямс "Моя подруга Анна", серия подкастов на радио BBC и даже спектакль в одном из лондонских театров. Сериал Netflix "Изобретая Анну" пока что самый успешный проект о жизни Делви, но ей всего 31 год, и, вполне вероятно, всё самое интересное ещё впереди.
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