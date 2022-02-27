10 "гадких утят", которым возраст пошёл только на пользу

"Я в 10 лет и в 20. У меня даже кличка была Уродина, — minjewe.

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"Я в 13 и в 27 лет. Кажется, этот коллаж тут будет не лишним", — Ms_UmUmIStutter.

Фото © Reddit / uglyduckling

"13 лет и 26. Я всё так же сама себя стригу, но, кажется, стало получаться получше", — tritrish.

Фото © Reddit / uglyduckling

"18 лет и 23 года. Похудел и научился ухаживать за собой", — Liam61961.

Фото © Reddit / uglyduckling

"15 и 29 лет. Всё ещё вместе", — RadugaSmerti.

Фото © Reddit / uglyduckling

"Я в 17 лет и 21 год", — abbaabbaaa.

Фото © Reddit / uglyduckling

"Горд тем, как я преобразился со своих 14 лет до 27", — habaroa.

Фото © Reddit / uglyduckling

"Не мыть лицо той же мочалкой, что и тело... оказывается, очень даже рабочий совет", — se7en51ns.

Фото © Reddit / uglyduckling

"13 и 26 лет. Лишь слегка поправила свой стиль", — crp0821.

Фото © Reddit / uglyduckling

"Это мой бойфренд, и он немного раскачался. 16 лет и 22 года", — AriaLayton.