10 "гадких утят", которым возраст пошёл только на пользу
Подростковый период... Его просто нужно пережить. Прыщи пройдут, брекеты снимут, а одежду больше не будет покупать мама. Преображение неизбежно, и вот 10 фотодоказательств этому.
"Я в 10 лет и в 20. У меня даже кличка была Уродина, — minjewe.
Фото © Reddit / uglyduckling
"Я в 13 и в 27 лет. Кажется, этот коллаж тут будет не лишним", — Ms_UmUmIStutter.
Фото © Reddit / uglyduckling
"13 лет и 26. Я всё так же сама себя стригу, но, кажется, стало получаться получше", — tritrish.
Фото © Reddit / uglyduckling
"18 лет и 23 года. Похудел и научился ухаживать за собой", — Liam61961.
Фото © Reddit / uglyduckling
"15 и 29 лет. Всё ещё вместе", — RadugaSmerti.
Фото © Reddit / uglyduckling
"Я в 17 лет и 21 год", — abbaabbaaa.
Фото © Reddit / uglyduckling
"Горд тем, как я преобразился со своих 14 лет до 27", — habaroa.
Фото © Reddit / uglyduckling
"Не мыть лицо той же мочалкой, что и тело... оказывается, очень даже рабочий совет", — se7en51ns.
Фото © Reddit / uglyduckling
"13 и 26 лет. Лишь слегка поправила свой стиль", — crp0821.
Фото © Reddit / uglyduckling
"Это мой бойфренд, и он немного раскачался. 16 лет и 22 года", — AriaLayton.
Фото © Reddit / uglyduckling
Обложка © Reddit / uglyduckling, habaroa