Этих котиков едва ли можно назвать милыми, что не мешает им становиться звёздами Сети

Луи

Фото © Instagram / louisandmonae

Если большинство котиков очаровывают своими милыми мордашками, то Луи, как и другим котейкам из этой подборки, приходится брать харизмой. Красавцем его точно не назовёшь. Восьмилетний перс живёт в Остине, США, где его хозяйку Мишель постоянно спрашивают, чем болеет её питомец. На удивление его сварливая мордочка — просто стечение обстоятельств, а здоровье в полном порядке, пишет Bored Panda.

Йоджи

Фото © Instagram / yohjikattamoto

Как ни посмотри на Йоджи, он всё время в замешательстве. Перса купили в Нидерландах по объявлению на "Крейгслисте" — аналоге нашего "Авито". Продавец отмечал, что у котейки есть "недостатки" и ему нужен будет особый уход, сообщает Daily Star. Но особенности не остановили его нынешних хозяев Ким и Воутера. Теперь Йоджи отлично живёт, а от фанатов в соцсетях нет отбоя.

Воин Уилфред

Фото © Instagram / wilfredwarrior

Посмотрите на мордашку Уилфреда. Никого не напоминает? Кажется, это мы все по утрам. Благодаря стараниям его хозяев перс — самый знаменитый котик из этой подборки. В одном только "Инстаграме" на него подписано больше миллиона пользователей, в других соцсетях цифры поменьше. Воин ведёт блог на YouTube и продаёт собственный мерч — без денег его "человеки" точно не останутся.

Кица

Фото © Instagram / grumpy_kitzia

Кица живёт в Орландо, США, но, как можно понять по кличке, её хозяйка родом с Украины. Котейку подарили её мужу несколько лет назад, и поначалу питомец выглядел так же мило, как все обычные котята. Но чем старше пушистик становится, тем чаще на его морде можно увидеть недовольное выражение. Кстати, как и у всех котят в этой подборке, со здоровьем у Кицы всё отлично, пишет Medialeaks.

Икиру

Фото © Instagram / neko.ikiru.san