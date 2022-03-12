10 смешных фото любопытных питомцев, которым чуть нос в дверях не оторвало

"Моя сводная сестра недавно родила малышку и теперь большую часть времени проводит в спальне. На третий день кошке стало интересно, что же там такое происходит", — lotte229.

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"Моя банда с нетерпением ждёт обеда", — 9999monkeys.

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"Только что этот варан постучал в мою дверь, чтобы поздороваться", — myguy2013.

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"Моя кошка обожает караулить на входе в комнату моего папы, чтобы его никто не беспокоил", — spikerthestriker.

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"Когда выносил мусор, решил не закрывать дверь. Ни о чём не жалею", — arben_vaka1.

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"Мой кот открыл дверь, увидел, что я принимаю ванну, и вот его реакция", — necklesssock.

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"Мой сын всегда пишет мне, когда едет домой. Тогда я открываю дверь, оставляя только решётку, чтобы наши 17-летняя кошка и 16-летний пёс знали, что хозяин уже в пути. Вот они ждут его. Подумала, это милота, и решила поделиться", — JonesMommy.

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"Однажды я мяукнул на нашего соседского кота, и теперь он регулярно приходит к нашей двери и просто наблюдает, как мы живём своей жизнью", — GreenLigh.

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"Установила новую дверь. Видимо, специально для моих корги", — gnessa03.

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"Хаски наших соседей любит заглядывать в дверцу для кошки и смотреть, что происходит у нас в гараже", — tehjeffman.