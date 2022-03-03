Животные, которые помогли победить в Великой Отечественной, несмотря на лапы и хвосты

Лошади

Несмотря на то что во время Второй мировой уже активно использовались автомобили и другая моторная техника, лошади, которых в Советской армии было примерно 1,9 млн голов, сыграли далеко не последнюю роль. Упряжки тащили на себе пушки, доставляли продовольствие и целые полевые кухни. Жизнь лошади на войне была короткой — спрятаться в окопе не могли, а попасть в крупных животных намного легче. Точных данных нет, но считается, что за время Великой Отечественной погибло порядка миллиона лошадей.

Собаки

Подготовка к транспортировке раненого красноармейца в полевой госпиталь на собачьей упряжке. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин

Без помощи "друга человека" было никак не обойтись. Хвостатые забирали раненых с линии огня — по оценкам, таким образом удалось спасти около 700 тысяч солдат! Кроме того, псы доставляли боеприпасы на поле боя прямо под взрывами и пулями. Также были специальные подразделения собак-связистов и тех, кто искал раненых по лесам, болотам и приводил к ним медиков.

Кошки

Кот Максим, который пережил блокаду Ленинграда. Фото © "Полезные заметки"

Казалось бы, кошки на войне могут разве что успокоить, но это не единственный их плюс. Каждый раз, чувствуя приближающуюся бомбардировку, они начинали активно беспокоиться, предупреждая своих хозяев. Также кошки-герои помогали защищать запасы продовольствия. Особенно это было важно в блокадном Ленинграде, где оно было на вес золота.

Верблюды

Уверены, вы не были готовы встретить этих животных в подборке про помощников Советской армии. Тем не менее это исторический факт! В ходе боёв под Сталинградом в Астрахани сформировали 28-ю Резервную армию. Пушки тоже нужно было кому-то таскать. Но не было ни техники, ни лошадей. Тогда солдаты отловили всех диких верблюдов и начали их применять в военном деле. Стоит отметить, характерные животные сопротивлялись как могли, но в итоге с помощью местных мальчишек-пастухов приручить горбатых удалось.

Голуби

Отправка сообщения с помощью почтовых голубей во время Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Леонид Великжанин