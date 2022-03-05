Эти котики ведут себя прямо как люди, и вы в этом убедитесь, взглянув на видео

Тикток-аккаунт andyli125 наглядно доказывает, что каждый питомец похож на своего владельца. Зафолловили профиль уже более 2,5 миллиона любителей котиков, а лайкнули в общей сложности 34 миллиона — и эти цифры постоянно растут! Очаровательные хвостатые, которых мы вам сегодня покажем, переняли самые лучшие черты хозяев. Поверьте, на этих роликах вы точно узнаете себя.

Первый выходной — самый ленивый

Ленивый кошачий выходной. Видео © Tiktok / andyli125

Признавайтесь, кто ещё в первый выходной не занимается больше ничем, кроме как валяется на кровати целый день, спит до обеда и максимально ленится? Хвостатый, видимо, так набегался ночью, мешая хозяевам, что сейчас ему лень даже падать. Зато полюбуйтесь на эту грацию! Четыре из четырёх кошачьих лапок за мягкое приземление.

Нет, человек, сегодня ты никуда не уходишь

Котик на страже у двери. Видео © Tiktok / andyli125

Настырный котёнок упорно не хочет отпускать своего хозяина на работу, перекрывая дверь пушистым тельцем. Такому упрямству позавидуют многие. А теперь вспомните себя. Например, когда ваша вторая половинка собирается уходить, но вы пытаетесь не допустить этого. Похоже? Мы тоже так считаем.

Утренний будильник

Котики не хотят расставаться после сна. Видео © Tiktok / andyli125

А в такой ситуации был абсолютно каждый из нас. Лежите спокойно в обнимку с любимым человеком утром, мирно спите... но противный будильник начинает играть, пытаясь вытянуть вас из тёплых объятий. И вы откладываете его, падаете обратно на подушку, но гаджет не унимается. По понедельникам мы все как этот рыжий котик.

Я соскучилась

Кошка мяучит. Видео © Tiktok / andyli125

Именно такими часто видят любимых женщин мужчины, когда возвращаются позже них домой с работы. Болтушки, которые с порога начинают "пищать" о том, как они соскучились, почему так долго и что вкусненького им принесли. Несите кошачий "Оскар" за лучшую роль.

Давай просто валяться

Котик нежится в постели. Видео © Tiktok / andyli125

Бывает, распишешь день, запланируешь много дел, а утром просыпаешься и понимаешь — никуда уже не хочется. И хвостатый, который мирно спал под боком, смотрит на вас своими милыми глазками и будто гипнотизирует остаться вместе с ним. И как тут устоять?

Ты где был?

Видео © Tiktok / andyli125