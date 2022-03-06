10 фотографий питомцев, с которыми норматив "8 обнимашек в день" точно будет выполнен

"Мой пёсель просто обожает своего мишку", — LordNadez.

Фото © Reddit / LordNadez

"Ничего необычного, просто енот, который обнимает собакена", — malaimama.

Фото © Reddit / malaimama

"Какие же они зайки", — d3333p7.

Фото © Reddit / d3333p7

"Папа перенёс ковид и операцию на спине, поэтому его несколько месяцев не было на ферме. Это их первое объятие за долгое время. Мы все рады, что он вернулся", — Cale2266.

Фото © Reddit / Cale2266

"То, как он меня обнимает, — такая милота!" — MartinaFernandez.

Фото © Reddit / MartinaFernandez

"Вот так каждое утро он просит у меня немного обнимашек", — xxdead_bitexx.

Фото © Reddit / xxdead_bitexx

"Объятия ленивца", — hootersbutwithcats.

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

"Чемп хочет обнимашек и поцелуйчиков", — potatomeatpies.

Фото © Reddit / potatomeatpies

"Этот малыш любит обнимашки", — Piehnat.

Кадры из видео © Reddit / Piehnat

"Только что наткнулась на эту фотографию моего мальчика по кличке Пак, обнимающего мою внучатую племянницу. Подумала, здесь ей самое место", — SVanNorman999.

Фото © Reddit / SVanNorman999