10 фотографий питомцев, с которыми норматив "8 обнимашек в день" точно будет выполнен
Специалисты уверяют, что для счастья людям нужно восемь объятий в день. Найти себе человека, который бы обеспечил такое количество обнимашек, — задача сложная. Но можно обратиться к питомцам!
"Мой пёсель просто обожает своего мишку", — LordNadez.
Фото © Reddit / LordNadez
"Ничего необычного, просто енот, который обнимает собакена", — malaimama.
Фото © Reddit / malaimama
"Какие же они зайки", — d3333p7.
Фото © Reddit / d3333p7
"Папа перенёс ковид и операцию на спине, поэтому его несколько месяцев не было на ферме. Это их первое объятие за долгое время. Мы все рады, что он вернулся", — Cale2266.
Фото © Reddit / Cale2266
"То, как он меня обнимает, — такая милота!" — MartinaFernandez.
Фото © Reddit / MartinaFernandez
"Вот так каждое утро он просит у меня немного обнимашек", — xxdead_bitexx.
Фото © Reddit / xxdead_bitexx
"Объятия ленивца", — hootersbutwithcats.
Фото © Reddit / hootersbutwithcats
"Чемп хочет обнимашек и поцелуйчиков", — potatomeatpies.
Фото © Reddit / potatomeatpies
"Этот малыш любит обнимашки", — Piehnat.
Кадры из видео © Reddit / Piehnat
"Только что наткнулась на эту фотографию моего мальчика по кличке Пак, обнимающего мою внучатую племянницу. Подумала, здесь ей самое место", — SVanNorman999.
Фото © Reddit / SVanNorman999
Ещё больше фотографий самых обнимательных питомцев со всего мира можно посмотреть в сабреддите Aww.
Reddit / LordNadez, potatomeatpies