Эти имена носят мужчины, которые точно не разочаруют вас размером своего достоинства

Константин

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Константины — зачастую галантные, воспитанные и очень обаятельные ребята. Они умеют ухаживать за дамами и приятно удивлять в постели. Потому что обычно у Константинов всё в порядке, если говорить о размере пениса.

Марк

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Уверенный в себе, активный, любит быть душой компании. Марк часто слывёт сердцеедом, потому как почти никто не может устоять перед его мужской энергетикой. И не только энергетикой...

Александр

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Доказано: тот, кто умеет шутить, оптимистичен и начитан, точно не разочарует самым главным, когда во время свидания вы переместитесь в кровать. Александр как раз из тех счастливчиков, кого размером достоинства природа не обделила.

Евгений

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В меру требовательные к себе и своим спутницам жизни, Евгении часто следят за собой и очень любят красоваться перед противоположным полом. И есть чем!

Максим

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