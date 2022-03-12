Эти имена носят мужчины, которые точно не разочаруют вас размером своего достоинства
Одни считают, что можно определить размер пениса по росту молодого человека, другие смотрят на форму носа или длину стопы. Но есть ещё вариант узнать размер члена парня, просто заглянув в паспорт.
Константин
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Константины — зачастую галантные, воспитанные и очень обаятельные ребята. Они умеют ухаживать за дамами и приятно удивлять в постели. Потому что обычно у Константинов всё в порядке, если говорить о размере пениса.
Марк
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Уверенный в себе, активный, любит быть душой компании. Марк часто слывёт сердцеедом, потому как почти никто не может устоять перед его мужской энергетикой. И не только энергетикой...
Александр
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Доказано: тот, кто умеет шутить, оптимистичен и начитан, точно не разочарует самым главным, когда во время свидания вы переместитесь в кровать. Александр как раз из тех счастливчиков, кого размером достоинства природа не обделила.
Евгений
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В меру требовательные к себе и своим спутницам жизни, Евгении часто следят за собой и очень любят красоваться перед противоположным полом. И есть чем!
Максим
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Ещё один "огонёк", который зажжёт любую, даже самую тухлую вечеринку. Носители имени Максим часто пользуются популярностью у дам, причём не только из-за красивого лица или проницательности.
WOW-news
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