Самые пугающие и жуткие: От одного взгляда на эти картины волосы встанут дыбом

Художники — люди творческие, а значит, и мир вокруг себя они видят иначе. Как же передать свои ощущения и рассказать окружающим, что чувствуешь? Например, написать картину. Странную, пугающую и очень жуткую. Рассказываем про произведения искусства, от которых тревожно станет даже тем, у кого нервы как стальные канаты.

"Король и королева"

"Король и королева" Здзислава Бексиньского. Фото © Zdzisław Beksinski / King and Queen / Piotr Dmochowski's collection / Wikimedia Commons

Как думаете, о чём в этом произведении хотел сказать автор? Здзислав Бексиньский — польский художник, прославился своими пугающими картинами на тему конца света и мистики. Так что неудивительно, что его "Король и королева" пугают многих любителей живописи.

"Игра в прятки"

"Игра в прятки" Павла Челищева. Фото © Pavel Tchelitchew / Hide-and-Seek / Wikimedia Commons

Знаменитая картина "Игра в прятки" Павла Фёдоровича Челищева, которую тот написал в 1942 году. Одного взгляда на это произведение хватает, чтобы словить чувство паники и тревожности. Хотя, как рассказывал сам автор, обыграна на картине тема рождения и материнства. И правда, стоит присмотреться внимательнее, как сразу заметите головы младенцев и их маленькие тела.

"Улыбающийся паук"

"Улыбающийся паук" Одилона Редона. Фото © Odilon Redon / The Smiling Spider / Catalogue Mellerio (Paris, 1923), number 72 / Wikimedia Commons

Давайте начистоту: мы почти все ненавидим и боимся пауков. И это уже причина для арахнофобов испугаться изображения на картине "Улыбающийся паук". И Одилон Редон, французский живописец, график, декоратор, один из основателей символизма и Общества независимых художников, смог по-особенному тревожно и настораживающе передать облик членистоногого, добавив тому коварную улыбку.

"В лесной чаще"

"В лесной чаще" Николая Бодаревского. Фото © Nikolai Bodarevsky / Deep in de forest / Wikimedia Commons

А вы тоже, смотря на эту маленькую девочку, как будто чувствуете её испуг? Ещё одно пугающее произведение — от русского художника Николая Корнилиевича Бодаревского. На картине "В лесной чаще" ему виртуозно удалось передать эмоции тревоги и паники.

"Тонущая собака"

Картина Франсиско Гойи "Тонущая собака". Фото © El perro / Wikimedia Commons

Одна из самых мрачных и таинственных картин Франсиско Гойи, которую живописец писал в период с 1819 по 1823 год. Оригинальное название шедевра, кстати, утеряно. Вообще вокруг "Тонущей собаки" много тайн, но одно ясно точно: пугающая и гнетущая атмосфера, которая от одного взгляда на картину заставляет втянуть голову в плечи и поскорее отвести взгляд.

"Лицо войны"

"Лицо войны" Сальвадора Дали. Фото © La Cara de la Guerra / Wikimedia Commons

Как же мы можем рассказывать про работы художников и не показать хотя бы одну картину великого сюрреалиста Сальвадора Дали?! "Лицо войны" — жуткое и пугающее произведение, которое живописец написал в период Второй мировой, заставшей его и жену в Париже. Удивительно, насколько и сегодня ужас, исходящий от этой картины, актуален.

"Руки противятся ему"

"Руки противятся ему" Билла Стоунхема. Фото © The Hands Resist Him / Wikimedia Commons