По стопам Ким и Канье: 6 признаков, что ваш брак скоро развалится
Ссоры неизбежны в любых отношениях. Вопрос лишь в том, какой у размолвок подтекст, каким образом ведут себя при конфликте партнёры. Возможно, это конец. Как же понять, что ваши отношения под угрозой?
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Все женатые люди в определённый момент выкрикивают фразу о расставании. Чаще всего люди говорят это на эмоциях, чтобы вызвать у второй половинки отклик, сагитировать таким способом на разговор и выяснить отношения. Нередко подобные слова, наоборот, говорят об обратном — это крик о помощи и нежелании расставаться. Но важно вовремя понять контекст фразы и в какой ситуации она была человеком произнесена. Психологи призывают обратить особенное внимание на эти шесть признаков, которые говорят о том, что вашему браку скоро придёт конец.
Один из партнёров общается с другим свысока
Присмотритесь к себе или к поведению любимого человека. Если нарисовалась токсичная атмосфера, в которой кто-то посчитал себя лучше, — это первый звоночек. Психологи сходятся во мнении, что такое поведение любимого человека даже хуже, чем игнорирование или открытая конфронтация.
Вы перестали ругаться
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Вообще. И это ещё хуже, чем если бы партнёр вас постоянно "пилил". Исследования психологов показали, что так ведут себя люди, внутри уже принявшие расставание, всё для себя решившие. Поэтому и ссориться со своей половинкой они не хотят. Просто не видят в этом смысла.
Вас постоянно критикуют
Или вы. Все эти вечные "Ты никогда меня не слушаешь..." или "Я просила, а ты...". Когда вы переходите с проблемы на личность, уже начинаете критиковать человека. В здоровых и гармоничных отношениях такого быть не должно.
Чувство одиночества
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Задумайтесь: а так ли весело и комфортно вам с партнёром, как было раньше? После работы, закончив дела, вы хотите поскорее вернуться домой или уже задумываетесь о походе в бар, к подруге на чай или вовсе о поездке на выходные к маме? Если с любимым человеком вы начали чувствовать себя одиноко и потерянно, если вам всё чаще становится скучно, то это ещё один сигнал о том, что ваш брак под угрозой.
Появились недоверие и ложь
Вам постоянно кажется, что партнёр что-то недоговаривает, или за собой стали замечать, что теперь проще соврать, чем рассказать о чём-то. Вам кажется, что супруг стал тратить больше денег из общего бюджета, а он подозревает вас в измене, которой не было. Такое поведение специалисты тоже относят к началу этапа расставания. Особенно если поговорить на волнующие темы не получается по обозначенным выше причинам.
Появился флирт
Но не с любимым человеком, а на стороне. Люди, которые начинают привлекать внимание других, уже мало заинтересованы в поддержании своих нынешних отношений. Особенно если ваша половинка снова спелась с бывшим или постоянно общается с коллегой после работы.
WOW-news
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