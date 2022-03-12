По стопам Ким и Канье: 6 признаков, что ваш брак скоро развалится

Все женатые люди в определённый момент выкрикивают фразу о расставании. Чаще всего люди говорят это на эмоциях, чтобы вызвать у второй половинки отклик, сагитировать таким способом на разговор и выяснить отношения. Нередко подобные слова, наоборот, говорят об обратном — это крик о помощи и нежелании расставаться. Но важно вовремя понять контекст фразы и в какой ситуации она была человеком произнесена. Психологи призывают обратить особенное внимание на эти шесть признаков, которые говорят о том, что вашему браку скоро придёт конец.

Один из партнёров общается с другим свысока

Присмотритесь к себе или к поведению любимого человека. Если нарисовалась токсичная атмосфера, в которой кто-то посчитал себя лучше, — это первый звоночек. Психологи сходятся во мнении, что такое поведение любимого человека даже хуже, чем игнорирование или открытая конфронтация.

Вы перестали ругаться

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Вообще. И это ещё хуже, чем если бы партнёр вас постоянно "пилил". Исследования психологов показали, что так ведут себя люди, внутри уже принявшие расставание, всё для себя решившие. Поэтому и ссориться со своей половинкой они не хотят. Просто не видят в этом смысла.

Вас постоянно критикуют

Или вы. Все эти вечные "Ты никогда меня не слушаешь..." или "Я просила, а ты...". Когда вы переходите с проблемы на личность, уже начинаете критиковать человека. В здоровых и гармоничных отношениях такого быть не должно.

Чувство одиночества

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Задумайтесь: а так ли весело и комфортно вам с партнёром, как было раньше? После работы, закончив дела, вы хотите поскорее вернуться домой или уже задумываетесь о походе в бар, к подруге на чай или вовсе о поездке на выходные к маме? Если с любимым человеком вы начали чувствовать себя одиноко и потерянно, если вам всё чаще становится скучно, то это ещё один сигнал о том, что ваш брак под угрозой.

Появились недоверие и ложь

Вам постоянно кажется, что партнёр что-то недоговаривает, или за собой стали замечать, что теперь проще соврать, чем рассказать о чём-то. Вам кажется, что супруг стал тратить больше денег из общего бюджета, а он подозревает вас в измене, которой не было. Такое поведение специалисты тоже относят к началу этапа расставания. Особенно если поговорить на волнующие темы не получается по обозначенным выше причинам.

Появился флирт