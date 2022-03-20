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20 марта, 08:00

10 животных-уродцев, которые выглядят так глупо, что вы навсегда запомните их мордочки

Чего только природа не создавала за всю историю существования жизни на Земле. Этих животных можно смело занести в раздел с браком и неудачными экспериментами. Окей, как их развидеть?

Эволюция — штука интересная. Существует множество прекрасных на вид животных или насекомых, но иногда природа подкидывает очень интересные "экземпляры". Показываем вам сегодня чудеса животного мира, которые надолго останутся в вашей памяти.

"Странное, но довольное танцующее зелёное существо"

Фото © Metaweb

Фото © Metaweb

"Просто дайте этому описание сами..."

Фото © Flickr

Фото © Flickr

"Эту прелесть назвали мадагаскарской руконожкой"

Фото © Flickr

Фото © Flickr

"Эта рыбина, видимо, тоже от себя в шоке"

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

"Все птички милые, говорили они"

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

"Знаменитая рыба-капля, куда же без этой жизнерадостной физиономии"

Фото © Flickr

Фото © Flickr

"Готовы поспорить, что вы не знали о существовании розовых броненосцев"

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

"Просто лягушка, которая явно что-то задумала"

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

"И это фиолетовое нечто тоже, кстати, относит себя к лягушкам"

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

"Угадайте, что лишнее у этого уродца, — нос или рога?"

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

10 фотографий природы, которые заставят любого отвлечься от тревожных новостей

10 фотографий природы, которые заставят любого отвлечься от тревожных новостей

Обложка ©

Wikimedia Commons

Елизавета Терешкова

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