10 животных-уродцев, которые выглядят так глупо, что вы навсегда запомните их мордочки

Эволюция — штука интересная. Существует множество прекрасных на вид животных или насекомых, но иногда природа подкидывает очень интересные "экземпляры". Показываем вам сегодня чудеса животного мира, которые надолго останутся в вашей памяти.

"Странное, но довольное танцующее зелёное существо"

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"Просто дайте этому описание сами..."

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"Эту прелесть назвали мадагаскарской руконожкой"

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"Эта рыбина, видимо, тоже от себя в шоке"

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"Все птички милые, говорили они"

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"Знаменитая рыба-капля, куда же без этой жизнерадостной физиономии"

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"Готовы поспорить, что вы не знали о существовании розовых броненосцев"

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"Просто лягушка, которая явно что-то задумала"

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"И это фиолетовое нечто тоже, кстати, относит себя к лягушкам"

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"Угадайте, что лишнее у этого уродца, — нос или рога?"