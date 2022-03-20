10 животных-уродцев, которые выглядят так глупо, что вы навсегда запомните их мордочки
Чего только природа не создавала за всю историю существования жизни на Земле. Этих животных можно смело занести в раздел с браком и неудачными экспериментами. Окей, как их развидеть?
Эволюция — штука интересная. Существует множество прекрасных на вид животных или насекомых, но иногда природа подкидывает очень интересные "экземпляры". Показываем вам сегодня чудеса животного мира, которые надолго останутся в вашей памяти.
"Странное, но довольное танцующее зелёное существо"
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"Просто дайте этому описание сами..."
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"Эту прелесть назвали мадагаскарской руконожкой"
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"Эта рыбина, видимо, тоже от себя в шоке"
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"Все птички милые, говорили они"
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"Знаменитая рыба-капля, куда же без этой жизнерадостной физиономии"
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"Готовы поспорить, что вы не знали о существовании розовых броненосцев"
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"Просто лягушка, которая явно что-то задумала"
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"И это фиолетовое нечто тоже, кстати, относит себя к лягушкам"
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"Угадайте, что лишнее у этого уродца, — нос или рога?"
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WOW-funny
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