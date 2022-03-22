Смешные питомцы, которые заставят тренироваться даже самых ленивых

"Это мы все, когда пришли в спортзал", — EinsteinsAura.

Кадры из видео © Reddit / EinsteinsAura

"Котик в спортзале", — reddzhd.

Фото © Reddit / reddzhd

"Когда спортзал закрыт, а гантелей дома нет", — PoleCatMrWilson.

Кадры из видео © Reddit / PoleCatMrWilson

"Устроил своему котику его собственный спортзал!" — the_pizzacat.

Фото © Reddit / the_pizzacat

"Фред у нас самый счастливый в зале", — Coolcad.

Гифка © Reddit / Coolcad

"Лучшие друзья сегодня помогали мне в домашнем спортзале", — wine_and_mastiffs.

Фото © Reddit / wine_and_mastiffs

"Лучше напарника по залу и не придумаешь", — Pazluz.

Гиф © Reddit / Pazluz

"Знакомьтесь, это Добби. Может, он и не выглядит как спортивный пёс, но он любитель провести время в тренажёрке", — Pliny_the_middle.

Фото © Reddit / Pliny_the_middle

"Вот он, тот самый чувак из спортзала, который всегда готов тебя поддержать", — brotherbrother99.