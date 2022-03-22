Смешные питомцы, которые заставят тренироваться даже самых ленивых
Казалось бы, ну что общего у питомцев и спорта? А ведь общего о-го-го как много! Собрали очаровательно смешные кадры с братьями нашими меньшими, которые точно вдохновят любого на занятия спортом!
"Это мы все, когда пришли в спортзал", — EinsteinsAura.
Кадры из видео © Reddit / EinsteinsAura
"Котик в спортзале", — reddzhd.
Фото © Reddit / reddzhd
"Когда спортзал закрыт, а гантелей дома нет", — PoleCatMrWilson.
Кадры из видео © Reddit / PoleCatMrWilson
"Устроил своему котику его собственный спортзал!" — the_pizzacat.
Фото © Reddit / the_pizzacat
"Фред у нас самый счастливый в зале", — Coolcad.
Гифка © Reddit / Coolcad
"Лучшие друзья сегодня помогали мне в домашнем спортзале", — wine_and_mastiffs.
Фото © Reddit / wine_and_mastiffs
"Лучше напарника по залу и не придумаешь", — Pazluz.
Гиф © Reddit / Pazluz
"Знакомьтесь, это Добби. Может, он и не выглядит как спортивный пёс, но он любитель провести время в тренажёрке", — Pliny_the_middle.
Фото © Reddit / Pliny_the_middle
"Вот он, тот самый чувак из спортзала, который всегда готов тебя поддержать", — brotherbrother99.
Кадры из видео © Reddit / brotherbrother99
Reddit / the_pizzacat, Pazluz