Лободу внесли в список нежелательных на Украине артистов, а она ответила — и словом, и делом

Украинская певица, уроженка Киевской области Светлана Лобода оказалась в очередном "списке предателей", который составили в Незалежной. Кроме экс-участницы группы "ВИА Гра" в перечне можно было встретить имена других артистов — например, Мота и Димы Билана, а также инфлюенсеров и политических деятелей. Почему Лободу решили сделать неугодной, остаётся загадкой. Не исключено, что всему виной слухи о том, что она променяла паспорт родной страны на мальтийский. Впрочем, сама артистка уверяет, что у неё было, есть и будет только одно гражданство — украинское.

"Я знаю, что сегодня всё чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки!" — заявила Loboda.

Светлана Лобода волонтёрит в Латвии. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial

Артистка пояснила, что сейчас вместе со своими подчинёнными занимается волонтёрской деятельностью. "Непросто об этом говорить, как-то и нескромно, но, наверное, надо", — порассуждала Светлана.

Кстати, после того как Лобода опубликовала видео в своё оправдание, на котором делает закупки продуктов и предметов гигиены для соотечественников, временно пребывающих в Латвии, её имя исчезло из списка нежелательных на Украине звёзд.