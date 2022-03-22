Лободу внесли в список нежелательных на Украине артистов, а она ответила — и словом, и делом
Loboda показала, как волонтёрит в Латвии — закупает товары первой необходимости для украинских беженцев. Певица утверждает, что тратит миллионы гривен из личных средств.
Украинская певица, уроженка Киевской области Светлана Лобода оказалась в очередном "списке предателей", который составили в Незалежной. Кроме экс-участницы группы "ВИА Гра" в перечне можно было встретить имена других артистов — например, Мота и Димы Билана, а также инфлюенсеров и политических деятелей. Почему Лободу решили сделать неугодной, остаётся загадкой. Не исключено, что всему виной слухи о том, что она променяла паспорт родной страны на мальтийский. Впрочем, сама артистка уверяет, что у неё было, есть и будет только одно гражданство — украинское.
"Я знаю, что сегодня всё чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки!" — заявила Loboda.
Светлана Лобода волонтёрит в Латвии. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lobodaofficial
Артистка пояснила, что сейчас вместе со своими подчинёнными занимается волонтёрской деятельностью. "Непросто об этом говорить, как-то и нескромно, но, наверное, надо", — порассуждала Светлана.
Кстати, после того как Лобода опубликовала видео в своё оправдание, на котором делает закупки продуктов и предметов гигиены для соотечественников, временно пребывающих в Латвии, её имя исчезло из списка нежелательных на Украине звёзд.
Светлана Лобода — певица, дизайнер, экс-солистка "ВИА Гры", представлявшая Украину на Евровидении-2009. Сейчас она успешно строит сольную карьеру и воспитывает двух дочек. Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
Кадр из видео © YouTube / LOBODA