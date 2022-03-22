Типичные ошибки, которые Овен совершает в отношениях
21 марта наступило время Овнов! А это значит, что этот огненный знак начнёт вести себя ещё активнее. Какие ошибки Овен совершает в отношениях и почему опасно влюбляться в людей этого знака зодиака?
Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock
Трудно иногда бывает в отношениях с любыми партнёрами. Но упростить себе жизнь можно, заранее проанализировав совместимость в любви по знаку зодиака или имени. И если вашим идеальным вариантом для создания пары оказался представитель огненного созвездия Овен, заранее хотим вас кое о чём предупредить. Точнее, о типичных ошибках людей со знаком зодиака Овен в отношениях.
Овны слишком вспыльчивы и спонтанны
Ошибки знака зодиака Овен в отношениях. Фото © Pexels
Вспыльчивость и спонтанность Овна можно отнести как к плюсам характера, так и к минусам. Представители этого знака зодиака иногда могут быть настоящими непоседами и отвлекать партнёров своими внезапно пришедшими в голову идеями. Поэтому, если вы любитель тихой и спокойной жизни, с Овном вам точно не по пути. Ну или желание этого зодиакального знака "раскачать" избранника станет основой для постоянных конфликтов.
У Овнов часто меняются интересы
Ошибки Овнов в отношениях. Фото © Pexels
Астрологи отмечают, что эти представители стихии Огня чаще других меняют интересы. Овны, словно спички, быстро чем-то загораются, но так же быстро потухают, как только поймут, что к чему. Такое же отношение у этого знака зодиака и к людям. Овны много общаются, постоянно находя новых партнёров, из-за чего могут поддаваться желаниям и даже изменять. Если вы хотите начать отношения с человеком этого знака зодиака, помните, что в любой момент Овен может увлечься кем-то другим.
Овны слишком требовательны к себе и окружающим
Овен: характеристика. Фото © Pexels
Одна из самых распространённых ошибок у этого знака зодиака, из-за которой часто происходят конфликты в отношениях, — чрезмерная требовательность Овна. Эти люди огненного созвездия ставят для себя слишком высокие планки. А значит, и для других они по умолчанию тоже завышены. Поэтому понравиться Овну не так просто. Этот знак зодиака не станет мириться со "средними" достижениями партнёра, будет навязывать тому соперничество и гонки.
Овны очень сильно любят внимание
Овен в отношениях. Фото © Pexels
Ещё одна отличительная черта знака зодиака Овен — любовь к вниманию. И пусть Овен не Лев, но люди, рождённые в период с 21 марта по 20 апреля, тоже обожают находиться в центре внимания и событий. Из-за этой особенности характера Овна в отношениях часто возникают конфликты, ведь люди этого зодиака могут вести себя слишком рискованно, желая быть замеченными.
Овны слишком настойчивы
Что значат отношения для Овна? Фото © Pexels
Астрологи предупреждают всех, кто планирует активно общаться с Овном, — этот знак зодиака гораздо настойчивее, чем вы думаете. В семейной жизни или в отношениях упрямый Овен будет без конца "пилить" избранника в попытках добиться действий, которые его устроят. Овны настойчивы и в то же время принципиальны, вам ни за что не переспорить этот знак зодиака и не заставить его передумать. А значит, скандалы в отношениях будут часто.