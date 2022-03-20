Кто владеет островом Змеиным — владеет миром: Почему российские войска заняли сакральную территорию Ключ к Чёрному морю — остров Змеиный, который, согласно мифологии, является оберегом в битве и источником силы. С ним связаны античные и ведические легенды мира. 19 марта, 21:40 15832 15832 Обложка © Wikipedia / Фотонак

Остров Змеиный — это ключ к Крыму. Об этом острове ходит множество легенд. Например, есть легенда о моряке, который в 1944 году спасся с подбитого немцами судна, сумел выплыть на крохотный остров Змеиный и погиб там. Однако в его бумагах, которые были найдены на теле, говорилось о том, что в глубине острова в известковых пещерах скрывается настоящее сокровище — золотой щит античного героя Ахиллеса. По легендам, тот, кто владеет щитом, всегда защищён от гнева богов и от поражений.

Моряк не только нашёл путь к сокровищам, но и нарисовал подробную карту, где их найти. Но то ли остров подвергся бомбардировке, то ли пещеры были подорваны нацистами — проходы к сокровищу оказались завалены.

Карло Боссоли "Остров Змеиный". Фото © Wikipedia

На Змеином острове, который находится в Чёрном море на границе Украины и Румынии, в 35 километрах от берега, действительно есть развалины храма Ахилла. Но при чём здесь русские?

Есть версия, что полубог Ахилл был славянином. Греческие историки называли его "царём скифов", а родиной его была местность под Керчью, где в древности находился город Мирмекий, в котором жили мирмидоняне — народ, которым правил Ахилл. Греческий историк Флавий Арриан писал, что тавроскифский князь Ахилл был столь жесток и высокомерен, что скифы изгнали его из Крыма, после чего он ушёл в Фессалию. По легенде, Ахилл был непобедим: мать-богиня в детстве окунула его в воды реки Стикс — и его тело стало неуязвимым. По другой версии, она обожгла сына в печи, придав ему это свойство. Как видите, с островом Змеиным, как и с Крымом, связан один и тот же мотив — защищённости в битве.

Остров Змеиный в 1896 году. Фото © Wikipedia

В древности Ахилла Понтарха считали властителем Чёрного моря. Люди верили: после смерти герой стал богом, а остров из белого камня дан ему во владение самим Зевсом. Поэтому, путешествуя в Крым, купцы и воины обязательно останавливались на Змеином острове и посещали храм — чтили героя. Поговаривали, что Ахилл действительно помогает терпящим бедствие: многие моряки видели его огненную фигуру, мечом указывающую верный путь среди бурных волн. Но одновременно с этим русские и турецкие моряки вплоть до XIX века считали остров Змеиный местом гибели кораблей. Рассказывали, как среди ясной погоды в воде возникали гигантские воронки, засасывающие корабли в пучину. Или причиной гибели судов становились неожиданные смерчи, появлявшиеся из неоткуда.

Многие верят, что тоннели, начинающиеся на острове Змеином, могут уходить глубоко под землю и соединять остров с сушей. А некоторые историки предполагают, что Змеиный может быть кусочком Атлантиды, ушедшей на дно Чёрного моря 7500 лет тому назад.

Змей, кстати, на острове нет, а на некоторых картах он именуется Белым. Сам остров невелик, но находится в стратегически важном месте. Действительно, кто владеет им, тот охраняет всё Черноморское побережье.

Легенды Крыма

Таврический Херсонес. Карта Крыма 1595 года. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Полуостров Крым издревле был плавильным котлом народов и воротами в русский мир. Здесь сходились дороги со всего мира: из Малой Азии, Китая, Аравии и Европы они вели на Русь, в Аланию, Скифию и Гардарику. Отсюда славянские народы совершали дерзкие набеги на Византию, и здесь же велась торговля с Европой. Даже греческие города в Крыму появились лишь после того, как на места их основания грекам указал оракул — предсказатель будущего, исполняющий волю богов.

В Крыму жили разные народы: кровожадные тавры, свирепые и воинственные готы, греки, генуэзцы. Но для русских Крым всегда имел особое значение, ведь он не только веками принадлежал им, но и сыграл значительную роль в возникновении нации и государственности.

Именно в Крыму, по легендам, родился Рюрик — князь русов, возглавивший Великий Новгород после смерти князя Гостомысла. Считается, что на знаменитой скале Парус до сих пор сохранились и древние письмена русов, и даже портрет Рюрика в профиль. Некоторые верят, что именно здесь Рюрик, получивший образование в Арконе — древнем жреческом городе славян, сумел объединить два древнейших славянских княжества: Русь, поклонявшуюся Маре, и Русь, чьим верховным божеством был бог Яр. Об этом свидетельствуют многочисленные геоглифы полуострова, которые можно рассмотреть сверху.

Скала Парус. Фото © Shutterstock

Сторонник альтернативной истории человечества геолог Александр Колтыпин, обследовавший многочисленные древние города Крыма, уверен, что люди жили в Крыму уже 15 миллионов лет тому назад. Едва стоило платформе полуострова подняться из пучин древнего океана Тетис, как его заселили представители древней, неизвестной нам цивилизации. Это они оставили десятки продавленных в не затвердевшей ещё породе Крыма следов от древних машин и сотни отпечатков человеческих ног. Эти следы и сейчас можно увидеть на улочках Мангуп-Кале, Чуфут-Кале и Эски-Кермен. Скорее всего, это их артефакты пытались найти во время войны гитлеровцы.

Мангуп-Кале. Фото © Wikipedia

Есть в Крыму и собственный "космонавт" — уникальный петроглиф в Тассили, изображающий странного гуманоида в шлеме. Его в 1960-х годах XX века обнаружил известный авторитетный археолог Щепинский. Некоторые считают рисунок свидетельством того, что в Крыму обитали "атланты".







Адольф Гитлер верил: кто владеет Крымом — владеет миром, и считал, что Крым — сердце планеты, в котором сходятся три мира: мир взвешенной, логичной Античности, мир духовности Гипербореи и мир науки и искусства древней Индии. Именно здесь нацисты искали "святой Грааль" — кубок, дарующий бессмертие.

Адольф Гитлер осматривает имперские клейноды (имперская корона, копьё судьбы и имперский меч) в Нюрнберге. Фото © Deutschland und die Ostmark

Есть даже предположение, что гитлеровцы всё-таки нашли артефакт, но не чашу, а некий кубок, который в древности называли "камень Ориона". Якобы он даровал обладателю победы в битвах. Случилось это будто бы в 1942 году. И якобы уверовавший в собственную непогрешимость и удачу, которую дарует камень Ориона, Гитлер стал совершать одну ошибку за другой, за что и поплатился уже в 1943 году, проиграв битвы под Сталинградом и Курском.

Несмотря на это, он с маниакальным упорством продолжал цепляться за полуостров, и советские войска освободили его только весной 1944 года — за год до падения рейха. Фюрер оказался прав: потеряв Крым, он потерял страну, а в конечном счёте и жизнь.

Немецкий солдат фотографируется на фоне генуэзской крепости в Судаке. Фото © Военный альбом / StanZ

Неудачу фюрера связывают с группенфюрером СС Отто Олендорфом, который зверствовал в Крыму, лично убивая детей, женщин и стариков, среди которых, по некоторым предположениям, он разыскивал тех, кто мог хоть что-то знать о чаше Грааля. Возможно, Олендорф просто обвёл фюрера вокруг пальца и вручил ему пустышку вместо знаменитого артефакта.

Отто Олендорф. Фото © Wikipedia

Интересный факт: после Нюрнбергского процесса над фашистами американцы долго оттягивали казнь Олендорфа, очевидно, стараясь получить от него какую-то ценную для себя информацию. Может, это из-за неё они так стремились заполучить Крым в XXI веке?

Собор Святого Равноапостольного Князя Владимира в Херсонесе. Фото © Wikipedia

Даже для русского православного человека Крым — настоящая святыня. Здесь в каменоломнях Иккермана сосланный за веру апостол из семидесяти Климент явил христианам чудо, открыв источник воды. Здесь в храме Корсуни крестился князь Владимир со своими воинами. Эти люди стали первыми христианами на Руси, но во время украинского "ига" их останки археологи просто выкидывали на помойку. "Незалэжной" не нужна была собственная история, нелюди придумывали свою, мифическую.

Здесь, в Херсонесе, бывали святые Кирилл и Мефодий, которые нашли на полуострове первое славянское Евангелие — "писаное русскы письмены". Ну а позже Крым стал местом неувядаемой славы русского оружия и русского флота.

Фото © Shutterstock Почему остров Змеиный ассоциируется в легендах и мифах с войной и силой? Это один из рубежей страны Это связано с неисследованными загадками древних цивилизаций Там ведутся военные разработки

Авторы Александр Лаврентьев