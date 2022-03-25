Российские моряки с судна Millenial Spirit возвращены с Украины

В Россию вернулись одиннадцать членов экипажа судна Millenial Spirit, которое в феврале получило повреждения в нейтральных водах Чёрного моря около Одессы. Семерым из них выдали временные удостоверения личности, сообщают в пресс-центре МВД РФ.

Как отметили в МВД, у семерых моряков при себе не было никаких удостоверяющих личность документов. Для того чтобы они смогли проследовать к месту жительства, сотрудники ГУВМ МВД России и УВМ ГУ МВД России по Москве при содействии аппарата Уполномоченного по правам человека экстренно выдали им временные документы, добавили в ведомстве.