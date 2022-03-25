Российские моряки с судна Millenial Spirit возвращены с Украины
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Граждан РФ ранее обменяли на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".
В Россию вернулись одиннадцать членов экипажа судна Millenial Spirit, которое в феврале получило повреждения в нейтральных водах Чёрного моря около Одессы. Семерым из них выдали временные удостоверения личности, сообщают в пресс-центре МВД РФ.
"С территории Украины вернулись в Россию 11 членов команды судна Millenial Spirit, которое получило повреждения в нейтральных водах Чёрного моря вблизи Одессы в конце февраля", — сообщили в пресс-центре.
Как отметили в МВД, у семерых моряков при себе не было никаких удостоверяющих личность документов. Для того чтобы они смогли проследовать к месту жительства, сотрудники ГУВМ МВД России и УВМ ГУ МВД России по Москве при содействии аппарата Уполномоченного по правам человека экстренно выдали им временные документы, добавили в ведомстве.
Как ранее писал Лайф, в танкер Millenial Spirit с россиянами на борту в нейтральных водах Чёрного моря попал снаряд. На борту корабля начался пожар, а оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены. Экипаж покинул тонущее судно в спасательных жилетах. Россияне были доставлены в больницу Черноморска Одесской области. Российских моряков с Millenial Spirit ранее обменяли на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".