Зампостпреда РФ при ООН Чумаков заявил о спланированной инфоатаке против Москвы из-за Украины

Это мощный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей во многих странах, в том числе и по российским гражданам, за что тоже должна наступить ответственность, отметил он.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече Совета Безопасности всемирной организации рассказал о спланированной информационной атаке против России в контексте текущих событий на Украине.

"Печально, что ряд делегаций по традиции использует эту серьёзную тему в своих пропагандистских целях. При этом они молчат о многократных обстрелах киевскими военными психдиспансеров Донбасса, многолетней жизни его жителей в условиях войны, задокументированных преступлениях нацбатальонов и использовании ими мирных граждан как живого щита", — отметил Чумаков.

По его словам, эта террористическая тактика позаимствована вовсе не у советской армии, а у военных инструкторов, которые готовят украинских военных. Зампостпреда РФ при ООН заметил, что его коллеги не сочли важным упомянуть о таких фактах, как бесчинства в иракской тюрьме Абу-Грейб или авиаудар по госпиталю в афганском Кундузе. Как указал дипломат, передёргивания, двойные стандарты и настоящая психологическая война стали для них нормой.

"Сегодняшние инфоатаки — это мощный спланированный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей во многих странах, в том числе и по российским гражданам, за что тоже должна наступить ответственность", — подчеркнул Чумаков.