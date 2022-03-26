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Опубликовано 25 марта 2022, 21:52

Зампостпреда РФ при ООН Чумаков заявил о спланированной инфоатаке против Москвы из-за Украины

Это мощный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей во многих странах, в том числе и по российским гражданам, за что тоже должна наступить ответственность, отметил он.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков на неформальной встрече Совета Безопасности всемирной организации рассказал о спланированной информационной атаке против России в контексте текущих событий на Украине.

"Печально, что ряд делегаций по традиции использует эту серьёзную тему в своих пропагандистских целях. При этом они молчат о многократных обстрелах киевскими военными психдиспансеров Донбасса, многолетней жизни его жителей в условиях войны, задокументированных преступлениях нацбатальонов и использовании ими мирных граждан как живого щита", — отметил Чумаков.

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По его словам, эта террористическая тактика позаимствована вовсе не у советской армии, а у военных инструкторов, которые готовят украинских военных. Зампостпреда РФ при ООН заметил, что его коллеги не сочли важным упомянуть о таких фактах, как бесчинства в иракской тюрьме Абу-Грейб или авиаудар по госпиталю в афганском Кундузе. Как указал дипломат, передёргивания, двойные стандарты и настоящая психологическая война стали для них нормой.

"Сегодняшние инфоатаки — это мощный спланированный удар по сознанию и психике сотен миллионов людей во многих странах, в том числе и по российским гражданам, за что тоже должна наступить ответственность", — подчеркнул Чумаков.

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Напомним, 23 марта СБ ООН не поддержал российский проект резолюции по гуманитарной ситуации на Украине. Всего за принятие документа проголосовали два члена организации — сама Россия и Китай, против — ни одного. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, при подготовке резолюции РФ хотела уйти от какой-либо политизации, в то время как западный вариант документа возлагал ответственность за ситуацию на Украине исключительно на Москву. Позже постпред сообщил, что голосование в Совбезе ООН вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация.

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Pixabay

Иван Косицын
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