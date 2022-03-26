Бибилов: Солдаты из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации

По словам главы республики, бойцы сами вызвались защищать Россию и Осетию, потому что "фашизм нужно давить на дальних рубежах".

Военнослужащие из Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов.

"Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская даёт о себе знать", — написал он в соцсетях.

Бибилов добавил, что бойцы осознанно вызвались защищать Россию и Осетию, потому что, "если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине".

"Вперёд! Возвращайтесь с Победой живые, здоровые к любимым в родную Осетию", — пожелал он солдатам.