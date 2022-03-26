Бибилов: Солдаты из Южной Осетии выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации
По словам главы республики, бойцы сами вызвались защищать Россию и Осетию, потому что "фашизм нужно давить на дальних рубежах".
Военнослужащие из Южной Осетии отправились в Донбасс для участия в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов.
"Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская даёт о себе знать", — написал он в соцсетях.
Бибилов добавил, что бойцы осознанно вызвались защищать Россию и Осетию, потому что, "если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине".
"Вперёд! Возвращайтесь с Победой живые, здоровые к любимым в родную Осетию", — пожелал он солдатам.
Ранее Лайф писал, что "Ночные волки" и чеченские бойцы проводят эвакуацию людей из освобождённого города Рубежного в ЛНР. По словам эвакуированных, местным женщинам, пенсионерам и детям приходилось укрываться от обстрелов украинских национальных батальонов в подвалах и бомбоубежищах.
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