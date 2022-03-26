Итальянское государственное телевидение RAI возобновит работу своих журналистов в России

Сотрудники компании продолжат освещать ситуацию на Украине и санкции в отношении РФ, а также будут информировать зрителей о политических, экономических и социальных вопросах.

Государственное телевидение Италии с 30 марта возобновит работу своих журналистов в России. Об этом говорится в заявлении общественной телерадиокомпании RAI. Деятельность организации была прекращена из-за закона о фейках в отношении действий Вооружённых сил Российской Федерации.

"После тщательного изучения законодательства и сравнения с опытом других международных сетей, несмотря на то что этот закон всё ещё действует, RAI всё же сочла важным возобновить информационный поток из Российской Федерации", — отмечается в сообщении.

Сотрудники телекомпании продолжат освещать ситуацию на Украине и санкции в отношении РФ, а также будут информировать зрителей о политических, экономических и социальных вопросах.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил России. Согласно документу, за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить от 10 до 15 лет заключения.