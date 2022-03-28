Глава Евросовета высказался за диалог с Россией по ситуации на Украине

Вместе с этим политик выступил за активное укрепление обороны восточного фланга НАТО и продолжил критиковать "Операцию Z", проводимую РФ на территории Незалежной.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что необходимо продолжать диалог с Россией по ситуации на Украине. Он отметил, что такого мнения придерживаются в Евросоюзе.

При этом в беседе с телеканалом TF1 европейский политик раскритиковал специальную операцию, которую Россия проводит на территории Украины, и высказался за укрепление восточного фланга НАТО.

"Однако в силу необходимости нужно продолжать вести диалог с [президентом России] Владимиром Путиным, поскольку именно он находится в Кремле", — отметил глава Евросовета.

Мишель также ещё раз подчеркнул, что ЕС будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине, включая военную.