МО РФ: Российская авиация за сутки уничтожила 41 украинский военный объект
Кроме того, с начала проведения "Операции Z" Вооружённые силы России уничтожили 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и 172 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.
Российская оперативно-тактическая авиация за сутки уничтожила 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, с начала проведения "Операции Z" Вооружённые силы России уничтожили 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и 172 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолёта и 74 вертолёта, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня", — сказал Конашенков.
В числе прочего российскими войсками были поражены 721 орудие полевой артиллерии, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения систем залпового огня "Град" ВСУ. На видео показано, что по позициям противника был нанесён удар высокоточным оружием. Их местонахождение было разведано расчётами беспилотных летательных аппаратов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ