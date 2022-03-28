МО РФ: Российская авиация за сутки уничтожила 41 украинский военный объект

Кроме того, с начала проведения "Операции Z" Вооружённые силы России уничтожили 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и 172 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.

Российская оперативно-тактическая авиация за сутки уничтожила 41 украинский военный объект, включая две установки реактивных систем залпового огня, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы, два полевых склада боеприпасов и 24 опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, с начала проведения "Операции Z" Вооружённые силы России уничтожили 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и 172 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолёта и 74 вертолёта, 309 беспилотных летательных аппаратов, 1721 танк и другие боевые бронированные машины, 172 установки реактивных систем залпового огня", — сказал Конашенков.

В числе прочего российскими войсками были поражены 721 орудие полевой артиллерии, а также 1568 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.