Стало известно, как Зеленскому удалось сохранить бизнес в России во время спецоперации

По документам глава Украины официально переписал свои активы на друзей и продолжает получать дивиденды.

На фоне продолжающихся военных действий на Украине не утихают и призывы к иностранному бизнесу уходить с российского рынка, однако президент Незалежной Владимир Зеленский, как выяснил RT, имеет на территории России активы, которые контролируются им через доверенных лиц и офшоры.

Так, по сведениям канала, в России продолжают действовать и получать доходы ООО "Грин-филмс" и "Платинумфилм". Эти компании, основанные Зеленским и его товарищами в 2012 году, отвечают за заработки от проката от юмористических шоу и фильмов студии "Квартал 95". Например, "Грин-филмс" сдал последнюю отчётность только за 2020 год. Тогда его выручка составила 55,7 млн рублей, по данным Росстата. "Платинумфилм" в 2020 году показал нулевые доходы. Сервис "Контур.Фокус" показывает: обе российские фирмы принадлежат кипрскому Green Family LTD. Кипрский офшор на четверть принадлежал Зеленскому до 2019 года, указывает реестр юрлиц Кипра.

В 2019 году, когда Зеленский был избран президентом Украины, он избавился от своей доли, распределив её между коллегой по "Кварталу 95" Андреем Яковлевым и офшором с Британских Виргинских островов Appex International. Об этом свидетельствуют выписки из торгового реестра Кипра. Однако, по оценке RT, Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников — братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича.

Сооснователи "Квартала 95" братья Шефир, близкие к президенту Незалежной, продолжают контролировать по 15% уставного капитала кипрского юрлица, согласно свежей выписке из реестра. Зеленский неоднократно публично называл Сергея Шефира своим другом. А на следующий день после вступления в должность президента в мае 2019 года Зеленский назначил друга своим первым помощником, уточнило издание.