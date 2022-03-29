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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 18:07

Люксембург заморозил российские активы на €2,5 млрд

Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о реализации принятых в отношении Москвы рестрикций.

Люксембург в рамках введённых из-за спецоперации на Украине санкций заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд. Об этом сообщает министерство финансов европейской страны 29 марта.

"Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", — пишет ведомство в своём Twitter.

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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили половину золотовалютных резервов России — около 300 миллиардов долларов США, а также пытаются ограничить доступ Москвы к накоплениям в юанях. В ответ ЦБ ограничил движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны.

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Андрей Бражников
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