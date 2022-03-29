Люксембург заморозил российские активы на €2,5 млрд

Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о реализации принятых в отношении Москвы рестрикций.

Люксембург в рамках введённых из-за спецоперации на Украине санкций заморозил российские активы на сумму €2,5 млрд. Об этом сообщает министерство финансов европейской страны 29 марта.

"Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", — пишет ведомство в своём Twitter.