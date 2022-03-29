МО РФ: Киев приказал нацбатам снимать фейковые видео о "преступлениях российских военных"

Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на всё, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей, отметили в ведомстве.

Сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, что Киев приказал нацбатам подготовить постановочные видео о массовых убийствах мирных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершённых якобы российскими военнослужащими", — сказал генерал.

По его словам, "особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на всё, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей". При этом задачей таких материалов является создание негативного информационного фона вокруг проведения "Операции Z", отметил Мизинцев.