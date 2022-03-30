Депутат Бичаев показал, как украинские националисты скрывались в синагоге в Умани

По словам парламентария, военные хранили в здании имущество, оружие и боеприпасы, которые после были загружены в кузова самосвалов и замаскированы под мешки со строительным мусором.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артём Бичаев показал кадры из синагоги в Умани, где на самом деле скрывались украинские националисты.

"Все мы помним, что 20 марта [президент Украины Владимир] Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умани Черкасской области, который, с его слов, посещается десятками тысяч израильтян для паломничества. Но цену его слов и всей его фашистской шайки-лейки давно знаем", — написал депутат в своём телеграм-канале.







В распоряжении парламентария появились доказательства того, как украинские военные использовали здание новой городской синагоги в Шоссейном переулке, дом 1. Кадры предоставил один из членов еврейской общины Умани. По словам депутата, на них "видно, как укропы формируют прямо на территории синагоги две колонны с националистами".

Он также отметил, что боевики хранили в здании синагоги имущество, оружие и боеприпасы, которые после были загружены в кузова самосвалов и замаскированы под мешки со строительным мусором. При этом для перевозки националистов и иностранных наёмников из западных регионов Украины используются школьные автобусы, что видно на опубликованных кадрах.

"Циничная ложь киевской хунты уже никого и не удивляет, но укрофашисты активно шевелят ногами и падают всё ниже", — подчеркнул Бичаев.