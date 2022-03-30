Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в ЛНР

Украинские войска открыли огонь по монастырю Ильи Пророка в Варваровке, где расположены эвакуированные жители Рубежного. Там в этот момент находились журналисты РИА "Новости" и "Звезды".

Корреспонденты российских СМИ попали под обстрел в селе Варваровка недалеко от города Рубежное в Луганской Народной Республике. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что украинские войска открыли огонь по монастырю Ильи Пророка в Варваровке, где расположены эвакуированные жители Рубежного. Под обстрел попали в том числе российские журналисты, среди которых были сотрудники телеканала "Звезда" и РИА "Новости". При этом уточняется, что пострадавших и погибших среди них нет.