Посол Ерхов: Киев идентифицирует себя с перешедшими на сторону Гитлера украинцами
Дипломат отмечает, что предысторию конфликта нужно знать, чтобы понимать, почему нынешний кризис начался не 24 февраля, а намного раньше — несколько сотен лет назад.
Нынешняя киевская власть напрямую связывает свою политическую идентичность с теми украинцами, которые творили зверства во время Второй мировой войны. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
В беседе с турецкой газетой "Айдынлык" он отметил, что в 2014 году в Киеве к власти пришли откровенно антироссийские силы. Они начали демонстрировать пронацистские взгляды и открыто противопоставлять себя и России, и всему русскому. Это, по словам Ерхова, и стало для РФ тревожным сигналом.
"Не буду пересказывать исторические факты и события, хорошо известные многим турецким исследователям, желающих же отсылаю к обстоятельной статье В.В. Путина, в которой российский президент подробно исследует генезис проблемы, процесс становления украинской государственности и влияния на него внешних факторов", — сказал Ерхов.
Посол отмечает, что в России помнят об огромном вкладе Советской Украины в победу над фашистской Германией. Но при этом помнят и о другом: чудовищных преступлениях, которые совершили те украинцы, которые перешли на сторону Гитлера.
"Нынешняя украинская власть напрямую увязывает свою политическую идентичность именно с этими людьми, лидеров которых (Бандеру, Шухевича и других) в Киеве пытаются всячески превозносить как "борцов за украинскую государственность", — подчеркнул Ерхов.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.
ТАСС / Zuma