Дипломат отмечает, что предысторию конфликта нужно знать, чтобы понимать, почему нынешний кризис начался не 24 февраля, а намного раньше — несколько сотен лет назад.

Нынешняя киевская власть напрямую связывает свою политическую идентичность с теми украинцами, которые творили зверства во время Второй мировой войны. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

В беседе с турецкой газетой "Айдынлык" он отметил, что в 2014 году в Киеве к власти пришли откровенно антироссийские силы. Они начали демонстрировать пронацистские взгляды и открыто противопоставлять себя и России, и всему русскому. Это, по словам Ерхова, и стало для РФ тревожным сигналом.

"Не буду пересказывать исторические факты и события, хорошо известные многим турецким исследователям, желающих же отсылаю к обстоятельной статье В.В. Путина, в которой российский президент подробно исследует генезис проблемы, процесс становления украинской государственности и влияния на него внешних факторов", — сказал Ерхов.

Посол отмечает, что в России помнят об огромном вкладе Советской Украины в победу над фашистской Германией. Но при этом помнят и о другом: чудовищных преступлениях, которые совершили те украинцы, которые перешли на сторону Гитлера.