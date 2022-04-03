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Опубликовано 3 апреля 2022, 15:41

Daily Mail: Конфликт на Украине вызвал рост цен на ремонт жилых помещений в Британии

Это вызвано нарушением логистических связей, из-за чего производители не могут получить сталь, железо и уголь из России и с Украины. Сообщается, что профсоюзы жалуются на дефицит продукции.

Ситуация на Украине подстегнула рост цен на ремонт жилых помещений в Великобритании, что начался ещё в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Daily Mail.

"Рост цен на газ сказывается на стоимости кирпичей и изоляционных материалов", — говорится в материале.

Также, по данным издания, в связи с нарушением логистических связей производители не могут получить сталь, железо и уголь из России и с Украины. Сообщается, что профсоюзы жалуются на дефицит продукции.

"Это беспрецедентная ситуация. У нас никогда не было таких резких и частых скачков цен", — сокрушается исполнительный директор Ассоциации торговли стройматериалами Джон Ньюкомб.

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Григорий Воронцов
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