В ведомстве отметили, что у США нет желания помогать своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые создаёт Украина. При этом Незалежная не способна обезвредить свои мины.

Американские корабли в ближайшее время побоятся вернуться в Чёрное море из-за дрейфующих там украинских мин. Об этом в интервью kp.ru сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"Американские корабли побоятся вернуться в Чёрное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности", — сказал он.

По мнению Попова, у Соединённых Штатов нет желания помогать своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые создаёт Украина. При этом представитель Совбеза добавил, что Незалежная не способна самостоятельно обезвредить боеприпасы.