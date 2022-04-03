Совбез РФ: Американские корабли побоятся вернуться в Чёрное море из-за украинских мин
В ведомстве отметили, что у США нет желания помогать своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые создаёт Украина. При этом Незалежная не способна обезвредить свои мины.
Американские корабли в ближайшее время побоятся вернуться в Чёрное море из-за дрейфующих там украинских мин. Об этом в интервью kp.ru сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
"Американские корабли побоятся вернуться в Чёрное море в ближайшее время, будут ждать полного устранения минной опасности", — сказал он.
По мнению Попова, у Соединённых Штатов нет желания помогать своим европейским друзьям, оставшимся один на один с проблемами, которые создаёт Украина. При этом представитель Совбеза добавил, что Незалежная не способна самостоятельно обезвредить боеприпасы.
"Обезвредить дрейфующие мины Украина самостоятельно не способна, переложив по умолчанию эту задачу на НАТО", — заключил Попов.
Лайф узнал 18 марта, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Позднее эту информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ. А 27 марта Минобороны Турции сообщило о мине, обнаруженной в Чёрном море на границе с Болгарией. 29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал, что турецкими военными были обезврежены ещё две морские мины — у берегов Румынии и пролива Босфор.
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