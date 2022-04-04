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Опубликовано 4 апреля 2022, 13:25
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Зеленский посетил Бучу и Ирпень

Владимир Зеленский в Буче. Фото © ZN.UA

Владимир Зеленский в Буче. Фото © ZN.UA

На кадрах глава государства в бронежилете общается с прессой в окружении военных.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил несколько городов в Киевской области. В том числе он заехал в город Буча.

"Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу и Ирпень", — сообщается в телеграм-канале издания "Зеркало недели". Там же опубликовано фото, на котором глава государства в бронежилете общается с прессой в окружении военных.

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Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Кадры, на которых видны многочисленные тела "погибших" в гражданской одежде, распространились ранее в Сети. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.

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Александра Васильева
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