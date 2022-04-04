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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 13:20

Жители Волновахи считают, что российские военные не могли навредить населению Бучи

В частности, пережившая боевые действия женщина подчеркнула, что в текущих обстоятельствах можно верить только увиденному лично.

Жители освобождённой Волновахи уверены, что Вооружённые силы Российской Федерации не могли причинить вред мирному населению Бучи. Они не верят фейкам, которые старательно распространяются в Киеве.

"Я не верю в то, что они (Российские военные. — Прим. Лайфа) могли сделать что-то такое", отвечает жительница Волновахи на вопрос корреспондента РИА "Новости".

А другая женщина, пережившая боевые действия, подчеркнула, что в текущих обстоятельствах можно верить только увиденному лично.

Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой
Лавров назвал ситуацию вокруг Бучи фейковой атакой

Ранее Песков обратил внимание на признаки подлога на кадрах из Бучи. Пресс-секретарь президента РФ также призвал международных лидеров не вестись на провокации, а прислушиваться к данным из официальных, проверенных источников.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов
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