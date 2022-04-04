Жители Волновахи считают, что российские военные не могли навредить населению Бучи

В частности, пережившая боевые действия женщина подчеркнула, что в текущих обстоятельствах можно верить только увиденному лично.

Жители освобождённой Волновахи уверены, что Вооружённые силы Российской Федерации не могли причинить вред мирному населению Бучи. Они не верят фейкам, которые старательно распространяются в Киеве.

"Я не верю в то, что они (Российские военные. — Прим. Лайфа) могли сделать что-то такое", — отвечает жительница Волновахи на вопрос корреспондента РИА "Новости".

А другая женщина, пережившая боевые действия, подчеркнула, что в текущих обстоятельствах можно верить только увиденному лично.