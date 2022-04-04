Жители Волновахи считают, что российские военные не могли навредить населению Бучи
В частности, пережившая боевые действия женщина подчеркнула, что в текущих обстоятельствах можно верить только увиденному лично.
Жители освобождённой Волновахи уверены, что Вооружённые силы Российской Федерации не могли причинить вред мирному населению Бучи. Они не верят фейкам, которые старательно распространяются в Киеве.
"Я не верю в то, что они (Российские военные. — Прим. Лайфа) могли сделать что-то такое", — отвечает жительница Волновахи на вопрос корреспондента РИА "Новости".
А другая женщина, пережившая боевые действия, подчеркнула, что в текущих обстоятельствах можно верить только увиденному лично.
Ранее Песков обратил внимание на признаки подлога на кадрах из Бучи. Пресс-секретарь президента РФ также призвал международных лидеров не вестись на провокации, а прислушиваться к данным из официальных, проверенных источников.
ТАСС / Николай Тришин