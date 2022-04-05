"Туда ей и дорога!": Медведев посулил Украине участь Третьего рейха

Он указал на огромное количество нацистской литературы, эмблем и плакатов с соответствующими лозунгами в местах базирования ВСУ.

Украина ментально превратилась в Третий рейх, а фашизм давно стал её официальной идеологией. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в "Телеграме", добавив, что страна закончит так же, как когда-то нацистская Германия.

"Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику: штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой!" — написал политик.

Он подчеркнул, что это "не игра в фашистскую эстетику", как пытаются преподнести происходящее на Западе, это именно идеология. Как доказательство тому — записанные в учебники истории имена нацистских пособников с Украины времён Великой Отечественной войны. Медведев напомнил, что время расставит всё по местам. Как был низвергнут Третий рейх, такой же сценарий ожидает Киев. "Туда ей и дорога, такой Украине!" — заключил он.