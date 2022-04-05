Небензя: Южная часть Бучи обстреливалась украинскими военными

Однако населённый пункт можно было безопасно покинуть по северным выездам, отметил постпред РФ при ООН.

Южная часть города Бучи находилась под обстрелом украинских военных. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Все жители могли свободно выехать в северном направлении. При этом южные окраины Бучи, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и РСЗО", — сказал Небензя.