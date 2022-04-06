Российские врачи спасли жителя Изюма, закрывшего собой детей во время обстрела ВСУ

После успешно проведённой операции мужчина рассказал, что помнит яркие вспышки бомбардировки и полагает, что это были кассетные бомбы.

Российские военные врачи спасли жителя города Изюма Харьковской области. Видео © VK / Минобороны РФ

Российские военные врачи спасли жителя города Изюма Харьковской области, который прикрыл собой детей-сирот во время артобстрела со стороны украинских националистов. Сейчас его состояние удовлетворительное, он в сознании. Кадры операции по извлечению осколков публикует Министерство обороны РФ.

"Поступил раненый гражданин Украины. Основное, что нас волновало, это подозрение на проникающие ранения живота и груди, а также осколочные ранения конечностей", — пояснил один из медиков.

Пострадавший мужчина рассказал, что сидел с детьми в бомбоубежище в Изюме. В периоды затишья он выводил ребят на свежий воздух погулять. Но как-то, по словам раненого, завести малышей обратно он не успел — бойцы Вооружённых сил Украины открыли огонь.

"И получается, только я их завёл, осталось, может, там 2–3–4, может, девочки наверху, и оно как раз началось это всё. Я девочек собой как бы прикрыл, чтобы они забежали, а себя получилось как получилось — посекли всё кассетными бомбами, ну были яркие вспышки. Скорее всего, кассетная", — поделился он.

Многие украинцы просто запуганы, но хотят быть ближе к России, добавил мужчина. Он вспоминает, как местное население встречало колонны российских танков. Жители махали им, приветствовали и благодарили.