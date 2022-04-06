Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха
Нарушителям также грозит административный арест на срок до 15 суток. А в случае повторного уклонения от исполнения правил документа стоимость санкций возрастёт до пяти тысяч.
Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий для граждан штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента в телеграм-канале.
"Публичное отождествление — это распространение такой информации в выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, СМИ или Интернете", — пояснили в пресс-службе ГД РФ.
Нарушение закона повлечёт штраф до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. А в случае повторного уклонения от исполнения правил нормативного документа денежные санкции могут возрасти до пяти тысяч рублей. Отмечается, что юридическим лицам в таком случае придётся выплатить до 100 тысяч рублей, а административное приостановление деятельности для них может продлиться до 90 суток.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете отождествления ролей СССР и Германии в ВОВ. Согласно документу, запрещается также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистов и гуманитарной миссии Союза при освобождении стран Европы.
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