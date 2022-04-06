Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха

Нарушителям также грозит административный арест на срок до 15 суток. А в случае повторного уклонения от исполнения правил документа стоимость санкций возрастёт до пяти тысяч.

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий для граждан штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента в телеграм-канале.

"Публичное отождествление — это распространение такой информации в выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, СМИ или Интернете", — пояснили в пресс-службе ГД РФ.

Нарушение закона повлечёт штраф до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток. А в случае повторного уклонения от исполнения правил нормативного документа денежные санкции могут возрасти до пяти тысяч рублей. Отмечается, что юридическим лицам в таком случае придётся выплатить до 100 тысяч рублей, а административное приостановление деятельности для них может продлиться до 90 суток.