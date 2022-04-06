Песков назвал фото и видео из Бучи результатом срежиссированной фальсификации

Представитель Кремля опроверг вероятность того, что российские военные могут быть вовлечены в подобные преступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что военнослужащие РФ могли участвовать в преступлениях в украинском городе Буча. По его словам, опубликованные кадры являются результатом фальсификации.

"Мы твёрдо опровергаем, что наши военные могут быть вовлечены в подобные преступления. Мы настаиваем на том, что видеозаписи, фото, которые вы могли видеть, являются результатом срежиссированной фальсификации", — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.