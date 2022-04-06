Песков назвал фото и видео из Бучи результатом срежиссированной фальсификации
Представитель Кремля опроверг вероятность того, что российские военные могут быть вовлечены в подобные преступления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что военнослужащие РФ могли участвовать в преступлениях в украинском городе Буча. По его словам, опубликованные кадры являются результатом фальсификации.
"Мы твёрдо опровергаем, что наши военные могут быть вовлечены в подобные преступления. Мы настаиваем на том, что видеозаписи, фото, которые вы могли видеть, являются результатом срежиссированной фальсификации", — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
Во время беседы представитель Кремля говорил на английском языке, а его слова транслировались на французском. Отмечается, что полная версия интервью выйдет на телеканале в среду вечером.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок.