ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 10:43
3959

Песков — о попытке обстрела пограничников в Курской области: Серьёзные очень сообщения

Представитель Кремля подчеркнул необходимость тщательно проверить появившиеся сведения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе подробностей о том, что в Курской области произошла попытка обстрелять позиции пограничников. По его словам, подобные данные нуждаются в проверке.

"Эти факты, конечно, нуждаются в проверке, это серьёзные очень сообщения", — сказал представитель Кремля журналистам и порекомендовал за более детальной информацией обратиться в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

МО РФ подтвердило, что удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24
МО РФ подтвердило, что удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24

Ранее Лайф писал, что позиции пограничников в Курской области пытались обстрелять из миномётов. По словам губернатора Старовойта, огневые точки противника были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.

BannerImage

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar