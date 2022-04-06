Песков — о попытке обстрела пограничников в Курской области: Серьёзные очень сообщения
Представитель Кремля подчеркнул необходимость тщательно проверить появившиеся сведения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе подробностей о том, что в Курской области произошла попытка обстрелять позиции пограничников. По его словам, подобные данные нуждаются в проверке.
"Эти факты, конечно, нуждаются в проверке, это серьёзные очень сообщения", — сказал представитель Кремля журналистам и порекомендовал за более детальной информацией обратиться в Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Ранее Лайф писал, что позиции пограничников в Курской области пытались обстрелять из миномётов. По словам губернатора Старовойта, огневые точки противника были подавлены, жертв и разрушений с российской стороны нет.
ТАСС / Сергей Карпухин