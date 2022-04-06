В Крыму на пляж выбросило предмет, похожий на корабельную якорную мину

Информация о потенциально опасном объекте передана во все службы взаимодействия для организации работ по его транспортировке и уничтожению.

Предмет, похожий на корабельную якорную мину, выбросило на пляж черноморского побережья на западе Крыма, сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.

"Сегодня около 15:00 на пульт "112" поступило сообщение о том, что на пляже "Московский берег" в районе населённого пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. Незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. Уже на месте было установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина", — уточнили в управлении.