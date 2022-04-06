В Крыму на пляж выбросило предмет, похожий на корабельную якорную мину
Информация о потенциально опасном объекте передана во все службы взаимодействия для организации работ по его транспортировке и уничтожению.
Предмет, похожий на корабельную якорную мину, выбросило на пляж черноморского побережья на западе Крыма, сообщили в ГУ МЧС РФ по республике.
"Сегодня около 15:00 на пульт "112" поступило сообщение о том, что на пляже "Московский берег" в районе населённого пункта Витино Сакского района обнаружен подозрительный предмет. Незамедлительно была направлена оперативная группа МЧС России и служба взаимодействия. Уже на месте было установлено, что предметом, предположительно, является корабельная якорная мина", — уточнили в управлении.
Информация о потенциально опасном предмете передана во все службы взаимодействия для организации работ по его транспортировке и уничтожению. Место обнаружения, предположительно, мины охраняется сотрудниками МВД. Завтра будет принято решение о дальнейших действиях после проведения идентификации данного предмета.
Напомним, Лайф узнал 18 марта, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт о приблизительно 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Позднее эту информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ. А 27 марта Минобороны Турции сообщило о мине, обнаруженной в Чёрном море на границе с Болгарией. 29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу информировал, что турецкими военными были обезврежены ещё две морские мины — у берегов Румынии и пролива Босфор.
ТАСС / Алексей Павлишак